Sezona kajsija je u punom jeku, pa je pravo vreme da pripremite domaći džem koji će vas tokom cele godine podsećati na mirise leta. Ovaj starinski recept ne zahteva mnogo sastojaka niti komplikovanu pripremu, a rezultat je gust, mirisan džem pun prirodnog ukusa voća.

Uz malo strpljenja i svega nekoliko koraka, dobićete savršen namaz za doručak, palačinke ili kolače.

Potrebni sastojci

4 do 4,5 kg očišćenih kajsija

1 kg šećera (po želji možete dodati više ako volite slađi džem)

1 konzervans (opciono)

Priprema

Kajsije operite, očistite od koštica i poređajte u veliku šerpu. Ređajte naizmenično red kajsija i red šećera dok ne potrošite sve sastojke.

Ostavite voće da odstoji najmanje sat vremena kako bi šećer izvukao sok iz kajsija i počeo da se topi.

Nakon toga stavite šerpu na jaku vatru i kuvajte oko 20 do 30 minuta, povremeno mešajući. Cilj je da džem brzo provri i da višak tečnosti ispari.

Trik za gust džem

Kada završite kuvanje, sklonite šerpu sa šporeta i nastavite energično da mešate još oko 20 minuta. Najpraktičnije je koristiti plastičnu mutilicu ili žicu za mešanje.

Ovaj korak pomaže da se komadići voća dodatno usitne, pa džem dobija finu, ujednačenu teksturu i postaje znatno gušći nakon hlađenja.

Po želji, na kraju možete umešati jedan konzervans dok je džem još vruć.

Kako pravilno napuniti tegle

Sterilisane staklene tegle napunite vrelim džemom do vrha i odmah ih dobro zatvorite. Zatim ih okrenite naopako i ostavite nekoliko minuta kako bi se stvorio vakuum.

Na ovaj način džem će se duže očuvati i zadržati svoj bogat ukus i aromu.

Savet više

Ako želite još intenzivniji ukus voća, koristite potpuno zrele kajsije. One sadrže više prirodnog šećera i daju džemu bogatiju aromu, pa često nije potrebno dodavati veću količinu šećera.