Zahvaljujući brzoj reakciji spasilaca, životinja je izvučena bez težih povreda, a čitava akcija privukla je veliku pažnju javnosti.

Incident se dogodio u mestu Hmielno, u regionu Kašubija, nakon čega su na lice mesta odmah upućene dve vatrogasne ekipe. Po dolasku su zatekli uplašenog konja zaglavljenog u uskom betonskom oknu, iz kojeg su virili samo glava i prednje noge. Životinja nije mogla sama da se pomeri, a svaki pogrešan potez mogao je da dovede do ozbiljnih povreda, zbog čega su vatrogasci morali da pristupe spasavanju veoma pažljivo.

Prema navodima lokalne vatrogasne službe, teren oko bunara dodatno je otežavao intervenciju, pa je bilo neophodno da spasioci najpre procene stanje životinje i pronađu najbezbedniji način da je izvuku. Zbog težine konja i uskog prostora nije bilo moguće primeniti uobičajene metode spasavanja.

Vatrogasci su zatim postavili specijalne kaiševe oko tela životinje i pažljivo koordinisali čitavu akciju kako bi konj bio ravnomerno podignut iz betonskog okna. Tokom intervencije vodilo se računa da ne dođe do dodatnog stresa ili povreda, a svaki korak bio je pažljivo isplaniran.

Nakon nekoliko napetih trenutaka, akcija je uspešno završena, a konj je bezbedno izvučen iz bunara. Čim je ponovo stao na noge, pregledan je kako bi se utvrdilo da li je zadobio povrede prilikom pada ili spasavanja.

Iz lokalne vatrogasne službe saopšteno je da životinja, srećom, nije pretrpela teže povrede. Nakon pregleda konj je vraćen vlasniku, koji je zahvalio spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji.

Ovaj nesvakidašnji događaj još jednom je pokazao koliko su ovakve intervencije zahtevne i koliko je važna dobra obučenost spasilačkih ekipa. Iako su vatrogasci najčešće angažovani prilikom gašenja požara i spasavanja ljudi, neretko učestvuju i u akcijama spasavanja životinja koje se nađu u opasnim situacijama.

Nadležne službe sada utvrđuju kako je došlo do incidenta, dok su građanima uputile apel da bunare, šahtove i druga potencijalno opasna mesta budu propisno obezbeđena. Na taj način mogu se sprečiti slične nezgode i zaštititi kako domaće životinje, tako i ljudi koji bi se mogli naći u opasnosti.