Vi sedite za radnim stolom i učite, a svuda oko vas je ludi i ometajući svet, kojeg ne možete samo tako isključiti. Teško je učiti nekoliko sati za redom, a još je teže fokusirati se na često dosadnu i nezanimljivu literaturu. Izdvajamo savete za unapređivanje vaše koncentracije i fokusiranosti.

Koliko ste puta učili ali sve vas je ometalo a pažnja se nije htela duže zadržati? Neki put se teško fokusirati na gradivo koje učite za školu ili fakultet, Hack College izdvaja nekoliko saveta koji će pomoći da zadržite koncentraciju i učite pametnije.

Isključite se

Teško je uopšte setiti se kako je izgledao život bez pametnih telefona i Facebooka, ali činjenica je da je tada bilo mnogo manje ometajućih faktora. Između reklama i brojnih videa slatkih životinjica, lako se izgubiti u crnoj rupi interneta, celodnevnih maratona omiljenih serija i emisija koje vas drže staima. Najbolje ćete sebi pomoći ukoliko jednostavno isljučite sve te stvari, a to znači bez televizije, interneta i mobilnog telefona. Naime, sva tehnologija itekako ohrabruje nedostatak koncentracije, a utiče i na vaš karakter. Učinite sebi uslugu i isključite te stvari barem na jedan dan.

Trenirajte mozak

Jeste li ikada čuli za neuroplastičnost? Radi se o promenama u mozgu koje se pokazuju kao rezultat fizičkih, bihevioralnih i promena u okolini. Postoji mnogo načina da na lošije promenite mozak, ali ako unapredite svoju koncentraciju takođe kontrolišete i svoj um. Možete to uvežbati tako da namestite štopericu na primer deset minuta i svo to vreme se pokušavate fokusirati na jednu te istu stvar. Isto možete primeniti na učenje. Zapamtite da istraživanja pokazuju kako se ljudi mogu koncentrisati najviše 45 minuta bez pauze, stoga neka vam to bude ultimativni cilj.

Budite svesni svojih limita

Prema stručnjaku Neilu Fioeru, izvrstan način da fokusirate svoju koncentraciju da popišete sve na svojem rasporedu što ima specifično vreme, poput predavanja, sastanaka i slično. Stvari poput vremena za učenje izostavite sa liste, pa izračunajte koliko vam zapravo vremena ostaje uz sve na listi. Verovatno ćete shvatiti kako imate mnogo manje vremena nego što ste ispočetka mislili. Vreme rasporedite najbolje što možete i koncentrišite se kako bi svaki zadatak uradilia do kraja.