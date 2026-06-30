Kad krene sezona zimnice, domaćice često vode istu dilemu - koje poklopce uzeti za tegle, bele ili žute?

Na prvi pogled deluje da je razlika samo u boji.

Ali nije baš tako.

Razlika je u zaštitnom sloju na metalu, a upravo on može da utiče na trajnost zimnice, ukus hrane, pa čak i na to da li će vam se tegla pokvariti.

Beli poklopci uglavnom imaju standardni zaštitni premaz i odlični su za zimnicu koja nije previše kisela.

To znači da su dobar izbor za:

džemove

slatko

kompote

sokove

voćne piree

Kod ovakvih namirnica nema jakih kiselina koje bi oštetile metal.

Sa druge strane, žuti poklopci imaju jači zaštitni sloj i bolje podnose sirće, so i kiselinu.

Zato su domaćice njih godinama više volele za:

kisele krastavce

paradajz

papriku

ajvar

turšiju

pečurke

salate

U prevodu, sve što je jače, kiselije i stoji duže.

Ali boja nije jedino na šta treba da gledate.

Mnogo je važnije da poklopac nema ogrebotine, rđu, udubljenja ili fleke.

Obavezno pogledajte i gumicu iznutra.

Treba da bude elastična, čvrsta i bez pukotina, jer upravo ona drži teglu hermetički zatvorenom.

Još jedna važna stvar koju mnogi zanemare, metalni poklopci nisu za višekratnu upotrebu.

Naše bake jesu nekad čuvale sve, ali stručnjaci savetuju da se poklopac koristi samo jednom.

Kad ga jednom otvorite, zaptivanje više nije isto i rizik od kvarenja zimnice je mnogo veći.

Suština je jednostavna.

Za slatku zimnicu uglavnom su dovoljni beli poklopci.

Za kiselu i slanu zimnicu sigurniji izbor su žuti.

Ako pravite ozbiljnu zimnicu za celu godinu, najbolje je da imate obe vrste pri ruci.

Tako ćete biti mirni, a zimnica sigurna.