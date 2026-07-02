Ekspresna reakcija predsednika Vlade Milojka Spajića na vest da je novinaru Vijesti Petru Komneniću zabranjen ulazak u Srbiju, najbolji je pokazatelj da u stvari on stoji iza zabrane ulaska vlasniku Informera Draganu Vučićeviću u Crnu Goru, kazao je danas za Adria televiziju predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

On je istakao da niko više nema dilemu da Spajić stoji i iza zabrane ulaska osamdesetorici srpskih državljana početkom juna.

“Žao mi je što se Spajić nije ovako oglasio kad je meni zabranjen ulazak u Hrvatsku i na Kosovo i Metohiju. A mogao je reagovati i na nedavne zabrane ulaska Marku Kovačeviću i Dariju Vranešu na Kosovo, ali i na hapšenje i prebijanje petorice crnogorskih mladića na Gazimestanu od strane prištinskih privremenih vlasti. Znači kad Srbija uzvrati recipročnim mjerama onda je to napad na slobodno novinarstvo, a kad Spajić i ANB zabranjuju ulazak Srbima u Crnu Goru onda su to demokratske tekovine usvojene od Zagreba”, naveo je lider DNP-a.

Interesantno je, rekao je, da Spajiću nije smetao Informer kad je podržavao Zdravka Krivokapića i njega u oslobađanju Crne Gore od Mila Đukanovića.

“Tad su bili sveci i najveći Srbi u crnogorskoj istoriji na svim naslovnicama srpskih medija. A sad su postali “evropejci” koji zabranjuju i kažnjavaju srpske televizije, emisije, novinare i onda se čude kad dobiju recipročan odgovor. Samo da Boga molimo da ove godine ne bude požara, jer ćemo opet od ove “okupatorske” Srbije i “diktatora” Vučića tražiti helikoptere i kanadere”, poručio je Knežević.

Adria.Tv