Vremenom elastični materijal postaje mekši, prilagođava se telu i deluje znatno udobnije nego kada je bio nov u prodavnici, zbog čega se mnoge dame teško odlučuju da ga zamene.

Međutim, iako spolja može izgledati potpuno uredno, čisto i očuvano, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da grudnjak i dalje pruža adekvatnu podršku vašim grudima. U svetu donjeg veša sve se češće govori o takozvanom „fenomenu mrtvog grudnjaka“, koji opisuje situaciju u kojoj je veš potpuno izgubio svoju funkciju, iako vizuelno nema nikakvih oštećenja.

Šta je to „mrtav grudnjak“ i zašto je opasan?

Spoljašnji izgled veša često vara jer se trošenje i rastezanje materijala dešava iznutra. Kristin Olsen, stručnjak za donji veš sa portala Underverker.no, ističe da se žene često šokiraju kada saznaju da njihov omiljeni brushalter više uopšte ne obavlja svoju osnovnu funkciju.

„Nije boja ili čipka ono što odlučuje, već to da li grudnjak i dalje daje dovoljno podrške. Kada materijal popusti, težina grudi pada na ramena i leđa, što može izazvati hronične bolove, loše držanje i opuštanje tkiva“, objašnjava Olsen.

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Ako niste sigurni da li je vaš omiljeni komad veša i dalje funkcionalan, proverite da li pokazuje neke od sledećih simptoma:

Traka oko leđa je labava čak i na poslednjoj, najužoj kopči. Traka oko leđa drži čak 80% težine grudi. Ako ste je maksimalno zategli, a ona i dalje šeta, grudnjak je zvanično „mrtav“. Bretele vam stalno spadaju ili ih previše zatežete. Kada traka oko leđa popusti, bretele pokušavaju da preuzmu sav teret za koji uopšte nisu namenjene, što dovodi do njihovog usecanja u ramena. Zadnji deo grudnjaka se podiže ka lopticama. Traka na leđima mora uvek da stoji savršeno vodoravno. Ako se podiže na gore, grudnjak vam je prevelik ili rastegnut. Korpice se gužvaju, odvajaju od grudi ili se središnji deo brushaltera podiže i ne prianja čvrsto uz grudnu kost. Žica izlazi napolje, stoji ukrivo ili vas neprijatno i bolno pritiska tokom pokreta. Stalno ga nameštate tokom dana. Ako hvatate sebe kako svakih sat vremena popravljate korpice ili vučete bretele, taj grudnjak više nema nikakvu elastičnost.

Praktični saveti: Kako produžiti rok trajanja grudnjaka?

Dobar i kvalitetan svakodnevni veš uz pravilnu negu može trajati dugo, a stručnjaci dele nekoliko zlatnih pravila za očuvanje elastičnosti:

Rotacija veša: Nikada ne nosite isti grudnjak dva dana zaredom. Materijalu je potrebno najmanje 24 sata pauze kako bi se elastična vlakna skupila i povratila svoj prvobitni oblik.

Pravilno pranje: Uvek perite grudnjake u specijalnoj zaštitnoj vrećici na programu za osetljiv veš (poput programa sa simbolom leptira). Koristite isključivo tečni deterdžent za obojeni veš, jer klasični prašak za belo sadrži izbeljivače koji ubrzano uništavaju elastična vlakna.

Zaboravite na mašinu za sušenje: Visoke temperature u sušilici su najveći neprijatelj elastina i žica unutar korpica. Grudnjake uvek sušite prirodno, na vazduhu.

Takođe, ne zaboravite da se žensko telo vremenom menja, pa se preporučuje ponovno merenje obima i veličine korpica barem jednom godišnje kako biste uvek birali savršen model.