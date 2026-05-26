Peškiri su među najčešće korišćenim predmetima u svakom domaćinstvu, ali mnogi ne znaju da ih često peru na pogrešan način. Zbog jedne sitne greške, peškiri mogu ostati puni bakterija i neprijatnih mirisa, čak i nakon pranja.

Koristimo ih svakodnevno – za brisanje ruku, nakon tuširanja ili pranja kose – a često isti peškir koristi više članova porodice. Upravo zato oni vrlo brzo postaju pogodno mesto za razmnožavanje bakterija.

Vlažno okruženje u kupatilu dodatno pogoduje zadržavanju mikroorganizama u tkanini. Na peškirima ostaju mrtve ćelije kože, nečistoće i telesne izlučevine, što može dovesti do nakupljanja bakterija, pa čak i virusa.

Poseban problem predstavlja i činjenica da se prilikom puštanja vode u WC šolji sitne čestice i bakterije šire vazduhom po kupatilu, pa lako dospevaju i na peškire, naročito ako poklopac WC šolje nije spušten.

Zbog toga stručnjaci savetuju da peškire menjate redovno – idealno na svaka tri dana, dok bi ih tokom bolesti trebalo prati čak i svakodnevno. Takođe, preporučuje se pranje na temperaturi od najmanje 60 stepeni kako bi se uništile bakterije.

Previše deterdženta pravi veliki problem

Iako mnogi misle da će veća količina deterdženta bolje oprati veš, istina je potpuno drugačija. Upravo preterivanje sa deterdžentom može dovesti do toga da peškiri ostanu prljavi.

Kada se koristi previše deterdženta, njegovi ostaci ostaju zarobljeni u vlaknima tkanine i zadržavaju prljavštinu i bakterije. Pored toga, peškiri mogu postati grubi, izgubiti mekoću i dobiti neprijatan miris.

Zato je veoma važno pridržavati se preporučene količine navedene na pakovanju deterdženta.

Stručnjaci takođe savetuju da se omekšivač i maramice za sušenje koriste što ređe, jer ostavljaju naslage koje smanjuju moć upijanja peškira. Kao bolja alternativa može poslužiti sredstvo za higijensko ispiranje, koje pomaže da peškiri ostanu sveži i mekani.