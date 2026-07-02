Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Zvornik intervenisala je u mestu Pilica, gde je tokom rada došlo do požara na poljoprivrednoj mašini, objavljeno je na Fejsbuk stranici vatrogasaca u utorak 30. juna.

Vatra je u kratkom roku uništila radnu mašinu, a plamen se proširio i na useve. U požaru su izgorele dve njive sa oko 12 duluma pšenice, čime je pričinjena materijalna šteta, javlja „Agroklub“.

Vatrogasci su apelovali na sve poljoprivrednike da redovno kontrolišu ispravnost poljoprivrednih mašina, posebno tokom letnje sezone i rada na visokim temperaturama.

Takođe, savetovali su da u blizini radnih mašina obezbede osnovna sredstva za početno gašenje požara, kako bi se smanjio rizik od izbijanja i širenja vatre.

BONUS VIDEO: