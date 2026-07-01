Ako vas već pri samoj pomisli na avion obuzme panika, niste jedini. Stručnjaci procenjuju da oko pet odsto ljudi pati od aerofobije, odnosno izraženog straha od letenja.

Profesor Robert Bor, direktor Centra za vazduhoplovnu psihologiju, pilot i konsultant Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, tvrdi da je strah od letenja moguće uspešno prevazići.

Opasnost izgleda veća nego što jeste

„Kada smo anksiozni, naš mozak ima tendenciju da preceni rizik. Opasnost nam deluje mnogo stvarnije nego što zaista jeste, ali to ne znači da je verovatnije da će se dogoditi. Statistički gledano, mnogo je veća verovatnoća da će vas usmrtiti magarac nego da ćete poginuti u avionskoj nesreći“, objašnjava Bor.

On ističe da se strah od letenja kod svih manifestuje slično – javlja se snažna želja da osoba uopšte ne uđe u avion. Važno је prepoznati pravi uzrok straha, ali postoje i tehnike koje mogu pomoći gotovo svakome.

Pripremite se unapred

Bor savetuje da se sa suočavanjem sa strahom ne čeka ulazak u avion.

„Pripremite se unapred i naučite tehnike koje će vam pomoći da kontrolišete misli i reakcije tela“, kaže on.

Jedan od najboljih načina jeste da se informišete o tome kako avion funkcioniše. Kada razumete zbog čega se čuju određeni zvuci ili zašto avion menja pravac neposredno nakon poletanja, mnogo je manja verovatnoća da ćete pomisliti da nešto nije u redu.

Na primer, piloti ubrzo nakon poletanja smanjuju snagu motora, što je sasvim uobičajena procedura. Takođe, nagib aviona često je deo planirane rute leta, a ne znak opasnosti.

Zamislite borovnicu u želeu

Jedan od najvećih izvora straha jesu turbulencije, ali Bor smatra da postoji jednostavno poređenje koje može pomoći.

„Zamislite avion kao borovnicu zarobljenu u želeu. Kada se žele pomera, pomera se i borovnica, ali ona ne propada na dno posude niti se oštećuje. Slično je i sa avionom tokom turbulencija.“

Jedna od tehnika koju Bor posebno preporučuje jeste progresivna mišićna relaksacija.

„Stegnite mišiće zadnjice što jače možete tokom pet sekundi, a zatim ih potpuno opustite narednih pet sekundi. To možete raditi neprimetno dok sedite u avionu. Na taj način prekidate automatsku reakciju tela koja vas tera da budete napeti i šaljete mozgu signal da opasnost nije stvarna.“



Još jedan neobičan trik odnosi se na srednji prst.

„Pokušajte da njime što brže lupkate, dok ostale prste držite potpuno mirno. Ovaj zadatak zahteva veliki deo pažnje i angažuje mozak toliko da istovremeno ne može da se fokusira na katastrofične misli o letenju.“

Ove metode daju dobre rezultate

Kod osoba sa veoma izraženim strahom lekar može prepisati lekove protiv anksioznosti, a mnoge avio-kompanije organizuju posebne kurseve za prevazilaženje straha od letenja. Sve češće se koristi i terapija virtuelnom realnošću, koja pomaže ljudima da se postepeno naviknu na situacije koje izazivaju nelagodu.

Bor ističe da kombinacija ovih metoda kod većine ljudi daje dobre rezultate.

„Možda nikada nećete zavoleti letenje, ali će strah postati znatno manji. Svaki let koji uspešno prebrodite šalje vašem mozgu poruku da situacija nije toliko opasna koliko vam se činilo“, zaključuje on, piše Science Focus.