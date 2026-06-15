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Da te obuzme jeza: Priče o "deci crnih očiju" izazivaju strah širom sveta - svi koji su imali susret sa njima opisuju iste detalje
Nedostatak dokaza doprinosi njihovoj popularnosti i dugovečnosti u popularnoj kulturi
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