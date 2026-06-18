Na putu ka Solunu, odmah nakon prelaska graničnog prelaza Evzoni, jedan Srbin doživeo je neprijatnost kada su ga nepoznati muškarci pratili više od 10 kilometara uz neprestano blicanje i sumnjivo ponašanje.

Kako je ispričao, vozio je sporije, brzinom od oko 70 kilometara na čas, deonicom autoputa na kojoj se uključuju lokalni putevi.

U tom trenutku primetio je automobil koji se uključivao na put i koji se zaustavio u zaustavnoj traci.

– U trenutku dok sam prolazio pored njega, video sam da mi čovek iz automobila kroz prozor maše da stanem. Čuo sam razne priče o takvim situacijama i u sekundi odlučio da nastavim dalje. Dodao sam malo gasa i nisam se zaustavio – napisao je na Reditu.

Međutim, automobil iz kog mu je signalizirano da stane ubrzo je krenuo za njim.

– Manijački mi je blicao i "visio" na braniku dobrih deset kilometara, možda i duže. Prišao mi je toliko blizu da sam mogao jasno da vidim da unutra sede dvojica muškaraca u košuljama. Sve to me je samo dodatno uverilo da ne treba da stajem. Vozio sam dalje i preznojavao se – opisao je uznemirujuće trenutke.

Prema njegovim rečima, dvojica muškaraca su mu u jednom trenutku ponovo mahala, iako je sa njegovim automobilom sve bilo u redu.

Posle dugog praćenja nepoznati ljudi su odustali, ali Srbina i dalje muči pitanje šta se zapravo dogodilo.

– Već nekoliko dana se pitam šta se, zapravo, desilo. Nemoguće je da su pokušavali da mi signaliziraju da nešto nije u redu sa automobilom, jer je čovek počeo da maše dok sam još bio iza njega. Sa kolima je sve bilo u redu. Takođe, da im je zaista trebala pomoć ili da su imali kvar, sigurno me ne bi jurili deset kilometara autoputem – napisao je.