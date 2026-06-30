Nekim znakovima zvezde predviđaju novu romansu, nekma pomirenje, sudbinski susret ili važnu odluku koja će promeniti njihov emotivni život.
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Astrolozi tvrde da jul 2026. donosi mnoge ljubavne preokrete.
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