Nekim znakovima zvezde predviđaju novu romansu, nekma pomirenje, sudbinski susret ili važnu odluku koja će promeniti njihov emotivni život.

Ovan

Jul donosi veliki preokret u ljubavi. Prvih devet dana meseca posebno je povoljno za nove romanse i produbljivanje postojećih veza, a slobodni Ovnovi imaju odlične šanse da upoznaju nekoga ko će ih osvojiti. Zauzeti bi mogli da podignu svoju vezu na viši nivo.

Retrogradni Merkur podstiče vas da rešite stare porodične ili emotivne probleme. Krajem meseca bićete raspoloženi za druženje, a pun Mesec donosi priliku za nova poznanstva preko prijatelja ili društvenih događaja.

Bik

Posle burnog perioda konačno ulazite u mirniju fazu ljubavnog života. Prvih dana jula uživaćete u toploj atmosferi kod kuće, a od 9. jula Venera pojačava romantiku i donosi mogućnost novog poznanstva ili osveženja postojeće veze.

Retrogradni Merkur može izazvati sitne nesporazume, pa pažljivo birajte reči. Mladi Mesec donosi lepe trenutke sa porodicom ili partnerom, dok vam kraj meseca otvara nove poglede na ljubav.

Blizanci

Jul vam vraća energiju i samopouzdanje, pa ćete biti mnogo otvoreniji za ljubav. Mars u vašem znaku pojačava strast, ali početkom meseca izbegavajte rasprave i impulsivne reakcije jer lako mogu nastati konflikti.

Komunikacija će biti ključ uspeha u vezama. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu iz svog okruženja, dok će zauzeti kroz iskrene razgovore dodatno učvrstiti odnos.

Rak

Rođendanski mesec donosi vam više samopouzdanja i priliku da preispitate šta zaista želite od ljubavi. Retrogradni Merkur može vratiti nekoga iz prošlosti ili vas navesti da razmislite da li je sadašnja veza ono što vam je potrebno.

Od sredine meseca komunikacija sa partnerom postaje važnija nego ikad. Kraj jula donosi priliku da izađete iz zone komfora i sagledate odnos iz potpuno drugačije perspektive.

ljubavni horoskop

Lav

Jul je vaš mesec iz snova. Jupiter i Venera donose neverovatnu harizmu, pa ćete lako privlačiti pažnju i imati mnogo prilika za novu ljubav. Zauzeti Lavovi uživaće u romantici i osećaće se voljeno i cenjeno.

Ipak, retrogradni Merkur vas podseća da se oslobodite emotivnog tereta iz prošlosti. Druženja, izlasci i nova poznanstva biće posebno uspešni, naročito u drugoj polovini meseca.

Devica

Početak meseca donosi potrebu za mirom i dubljim povezivanjem sa emocijama, a od 9. jula, kada Venera uđe u vaš znak, postajete izuzetno privlačni i lako osvajate simpatije drugih.

Retrogradni Merkur podstiče vas da preispitate odnose i razjasnite sve što vas muči. Pun Mesec krajem jula pomoći će vam da proširite vidike i otvorite se za drugačiji pogled na ljubav.

Vaga

Jul donosi ozbiljna pitanja u ljubavi. Saturn vas podstiče da sagledate odnos onakvim kakav zaista jeste, dok Neptun može uneti zabunu i neizvesnost. Ipak, Jupiter vam donosi više druženja i prilika da preko prijatelja ili društvenih događaja upoznate nekoga posebnog.

Retrogradni Merkur pomoći će vam da razjasnite sve nedoumice u vezi. Kraj meseca rezervisan je za zabavu, nova poznanstva i romantične trenutke, posebno ako ste slobodni.

Škorpija

Tokom jula pokušavaćete da pronađete ravnotežu između ljubavi i poslovnih obaveza. Uspeh na poslu može vas zaokupiti, ali će biti važno da ne zapostavite partnera i zajedničke trenutke.

Retrogradni Merkur donosi preispitivanje emocija i odnosa, a mladi Mesec pomaže da ojačate osećaj sigurnosti. Kraj meseca idealan je za mirno veče sa voljenom osobom ili druženje sa porodicom.

Strelac

Jul donosi želju za avanturom, putovanjima i novim iskustvima. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu na putu ili preko zajedničkih interesovanja, dok će zauzeti želeti više uzbuđenja u vezi.

Retrogradni Merkur tera vas da iskreno sagledate svoja osećanja i zapitate se šta vas zaista čini srećnim. Pazite samo da zbog naglašene energije Marsa ne ulazite u nepotrebne rasprave sa partnerom.

Jarac

Ljubavni odnosi tokom jula postaju dublji i ozbiljniji. Ako ste u vezi, očekuju vas više bliskosti i poverenja, dok slobodni mogu upoznati osobu preko putovanja, škole ili nekog kursa.

Retrogradni Merkur može vratiti nekoga iz prošlosti ili izazvati nesporazume, pa će otvoren razgovor biti ključ. Iako ćete imati mnogo poslovnih obaveza, pokušajte da pronađete ravnotežu između karijere i ljubavi.

Vodolija

Jul je jedan od najlepših meseci za ljubav. Jupiter narednih godinu dana donosi sreću kroz partnerstva, a prvih devet dana jula posebno je povoljno za nove veze, veridbe ili ozbiljne ljubavne odluke.

Retrogradni Merkur traži da otvoreno razgovarate o osećanjima, dok vam Mars donosi više izlazaka, druženja i prilika za flert. Pun Mesec u vašem znaku krajem meseca donosi važne emotivne uvide i novi početak.

Ribe

Početak meseca donosi više zabave, romantike i letnjih avantura. Venera vam pomaže da kroz male znakove pažnje učvrstite odnos, dok slobodne Ribe imaju priliku za novo poznanstvo.

Retrogradni Merkur može izazvati nesporazume ili vratiti osobu iz prošlosti, ali će vam pomoći da konačno jasno sagledate svoje emocije. Mladi Mesec 14. jula jedan je od najromantičnijih dana u godini, dok kraj meseca donosi više strasti i želju da otvoreno pokažete svoja osećanja, piše Your tango.