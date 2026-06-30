Ovan

Jul donosi veliki preokret u ljubavi. Prvih devet dana meseca posebno je povoljno za nove romanse i produbljivanje postojećih veza, a slobodni Ovnovi imaju odlične šanse da upoznaju nekoga ko će ih osvojiti. Zauzeti bi mogli da podignu svoju vezu na viši nivo.

Retrogradni Merkur podstiče vas da rešite stare porodične ili emotivne probleme. Krajem meseca bićete raspoloženi za druženje, a pun Mesec donosi priliku za nova poznanstva preko prijatelja ili društvenih događaja.

Bik

Posle burnog perioda konačno ulazite u mirniju fazu ljubavnog života. Prvih dana jula uživaćete u toploj atmosferi kod kuće, a od 9. jula Venera pojačava romantiku i donosi mogućnost novog poznanstva ili osveženja postojeće veze.

Retrogradni Merkur može izazvati sitne nesporazume, pa pažljivo birajte reči. Mladi Mesec donosi lepe trenutke sa porodicom ili partnerom, dok vam kraj meseca otvara nove poglede na ljubav.

Blizanci

Jul vam vraća energiju i samopouzdanje, pa ćete biti mnogo otvoreniji za ljubav. Mars u vašem znaku pojačava strast, ali početkom meseca izbegavajte rasprave i impulsivne reakcije jer lako mogu nastati konflikti.

Komunikacija će biti ključ uspeha u vezama. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu iz svog okruženja, dok će zauzeti kroz iskrene razgovore dodatno učvrstiti odnos.

Rak

Rođendanski mesec donosi vam više samopouzdanja i priliku da preispitate šta zaista želite od ljubavi. Retrogradni Merkur može vratiti nekoga iz prošlosti ili vas navesti da razmislite da li je sadašnja veza ono što vam je potrebno.

Od sredine meseca komunikacija sa partnerom postaje važnija nego ikad. Kraj jula donosi priliku da izađete iz zone komfora i sagledate odnos iz potpuno drugačije perspektive.

Lav

Jul je vaš mesec iz snova. Jupiter i Venera donose neverovatnu harizmu, pa ćete lako privlačiti pažnju i imati mnogo prilika za novu ljubav. Zauzeti Lavovi uživaće u romantici i osećaće se voljeno i cenjeno.

Ipak, retrogradni Merkur vas podseća da se oslobodite emotivnog tereta iz prošlosti. Druženja, izlasci i nova poznanstva biće posebno uspešni, naročito u drugoj polovini meseca.

Devica

Početak meseca donosi potrebu za mirom i dubljim povezivanjem sa emocijama, a od 9. jula, kada Venera uđe u vaš znak, postajete izuzetno privlačni i lako osvajate simpatije drugih.

Retrogradni Merkur podstiče vas da preispitate odnose i razjasnite sve što vas muči. Pun Mesec krajem jula pomoći će vam da proširite vidike i otvorite se za drugačiji pogled na ljubav.