Ovaj retrogradni period počinje 29. juna, ali Merkur će delovati i tokom prve polovine jula, sve dok ne krene direktno u znaku Raka.

Ovo je vreme nesporazuma i konfuzije. Sa ovom snažnom planetom u Raku, emocije su pojačane. Ipak, sve dok usporite i izbegavate impulsivne odluke, ovaj kosmički test ćete proći uspešno, navode astrolozi.

Evo koji znakovi će biti na posebnom testu u narednom periodu:

Rak

Pošto se ovaj retrogradni period dešava u vašem znaku, verovatno se osećate pomalo nervoznije nego inače, Rakovi. Zapamtite, i ovo će proći. Iako ste trenutno na testu, ni teška vremena ne traju zauvek.

Najbolje što možete da uradite tokom Merkura u retrogradu jeste da se fokusirate na stvari u životu koje treba popraviti ili doraditi. U stvari, sve što počinje sa „ponovo“, uključujući odmor i relaksaciju. Kada svakodnevni život „pukne“, pauze vam pomažu.

Jarac

Merkur u retrogradnom hodu će ukloniti neke ljude iz vašeg života, Jarčevi, i to je u redu. Sada preispitujete svoje odnose i imate priliku da se ponovo povežete sa ljudima iz prošlosti. Nemojte se plašiti da se javite prijateljima i voljenima sa kojima ste se udaljili.

Istovremeno, primećujete koje veze vam više ne odgovaraju. Nemojte donositi ishitrene odluke da nekoga izbacite iz života, jer se ljudi možda ne ponašaju kao inače tokom ovog perioda. Budite strpljivi, ali obratite pažnju na to ko vam prija, a ko vas iscrpljuje.

Ovan

Ovnovi osećaju ovaj retrogradni period u domu i privatnom životu. To se može manifestovati kroz kvarove kućnih uređaja ili probleme sa računarom. Mogu se javiti i neočekivani troškovi u domaćinstvu ili porodične tenzije.

Pokušajte da ne planirate putovanja za porodicu u ovom periodu. To uključuje i planiranje putovanja nakon ovog perioda. Sačekajte do posle 23. jula, savetuju astrolozi.

Vaga

Tokom rtreogardnog Merkura, poslovne stvari deluju haotično.Važni sastanci se odlažu ili se dupliraju. Lako dolazi do nesporazuma, zato pažljivo upravljajte komunikacijom i obratite pažnju na raspored.

Ako vaš šef želi razgovor, ljubazno ga odložite do posle 23. jula. Ako to nije moguće, budite što jasniji i diplomatskiji. Stvari koje sada izgledaju očigledno kasnije mogu izgledati drugačije. Budite vedri i pažljivi i proći ćete ovaj test bez problema.

Škorpija

Ovaj Merkur u retrogradu dešava se u Raku, znaku koji je generalno kompatibilan sa vašim, Škorpije. Ipak, osećate pritisak zbog uticaja koji ova energija ima na ljude oko vas. Ljudi u vašem okruženju, i na poslu i kod kuće, su uznemireni, što utiče i na vaše raspoloženje.

Ako ste roditelj, možete primetiti frustracije kod dece. Partneru će možda biti potrebna dodatna pažnja i podrška. Budite saosećajni i proveravajte kako su vaši bližnji dok Merkur traje retrogradno do 23. jula.

Bik

Za Bikove u ovom periodu društveni krug može postati izvor stresa.

Prijatelji koji su inače odgovorni mogu zaboraviti dogovore ili se planovi mogu otkazati u poslednjem trenutku. Ako vam poruke ostaju bez odgovora, nemojte to shvatati lično. Vi možda ne osećate ovaj retrogradni pritisak, ali drugi ga osećaju. Ovaj tranzit takođe utiče na vaše planove za budućnost, pa sve ideje treba proveriti ponovo nakon što se retrogradni period završi, piše Your tango.