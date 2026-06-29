OVAN

POSAO: Vaš trud je urodio plodom. Postižete ogroman uspeh. Ceo tim je oduševljen vašim ostvarenjem. Jako ste srećni i proslavljate sa kolegama poslovni uspeh.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Ne treba vam puno vremena da procenite drugu osobu. Sem što vam se dopada njena pojava, dopada vam se i njena emotivna stabilnost.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Generalno ste skloni u ovom periodu problemima sa kostima, ali ste na to već navikli. Sem hroničnih problema nema pokazatelja novih teškoća.

BIK

POSAO: U fazi ste osmišljavanja tajnog poslovnog plana. Sve dok ga detaljno ne osmislite nećete želeti niti da ga spominjete, a kamoli govorite dokle ste stigli u fazi izrade.

LJUBAV: Koristite društvene mreže u nadi da ćete upoznati neku zanimljivu osobu. To vam se danas upravo dešava. Uživate u raznovrsnoj tematici i planirate da nastavite kontakt.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Nema razloga da brinete o njemu. Najbolje da nastavite sa navikama koje vam omogućavaju stabilnu zdravstvenu situaciju.

BLIZANCI

POSAO: Nadređena osoba vas poziva na razgovor. Ona ima generalni koncept poslovne ideje koju vam predočava. Vaš novi zadatak je da detaljno osmislite i realizujete šefovu ideju.

LJUBAV: Zaokupljeni ste novim poslovnim projektom i ne posvećujete dovoljno pažnje bračnom partneru. Iz tog razloga vam promiče činjenica da voljena osoba ima probleme.

ZDRAVLJE: Glava je osetljiva, naročito sinusi. Potrebno je da se dobro zaštitite od hladnoće. Ukoliko to ne uradite mogući su problemi i sa bubrezima koji mogu trajati duže vreme.

RAK

POSAO: Situacija ne poslu je nezadovoljavajuća. Problem je što posla ili nema ili ono što poželite da uradite nije moguće zbog nekih propratnih teškoća. Demotivisani ste.

LJUBAV: Socijalna sfera vas ne zanima. Nemate želju niti da izađete niti da se vidite sa dragim ljudima. Vreme provodite kod kuće, dok ste sa voljenom osobom u kontaktu.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je prilično osetljiv. Zbog toga je bitna ishrana. Ukoliko imate kamenje u žučnoj kesi određeni tip namirnica može da izazove veće bolove.

LAV

POSAO: Ne snalazite se najbolje na poslu. Razlog su problemi za koje imate utisak da se pojavljuju sa svih strana. Teško vam je da odredite koji su prioritetni, jer vam svi deluju bitno.

LJUBAV: Odličan je dan za zvaničan završetak tajne veze. Emocije su prošle i smatrate da nema razloga da se druženje nastavi. Druga strana jako teško preživljava rastanak.

ZDRAVLJE: U toku je period povoljan za pojavu hroničnih problema. Znači, mogu da se pojave isti ili slični problemi koji su vas mučili u prethodnom periodu.

DEVICA

POSAO: Potraga za poslom konačno donosi rezultate. Neočekivano dobijate novu poslovnu ponudu koja vam u potpunosti odgovara. Prvi utisak je povoljan i planirate da je prihvatite.

LJUBAV: Vaše emotivne potrebe su vezane prvenstveno za potomstvo. Posvećujete se deci, njihovim potrebama, razgovarate o njihovom problemima i pomažete im da ih prevaziđu.

ZDRAVLJE: Mogući su hronični problemi kojima ste inače skloni u ovom periodu. Oni se prvenstveno odnose na nestabilan pritisak, lošu cirkulaciju i probleme sa kostima.

VAGA

POSAO: Niste preterano skoncentrisani. Iz tog razloga nastaju manje nesuglasice i nerazumevanje sa poslovnim saradnicima. Srećom oni primećuju i ispravljaju nejasnoće.

LJUBAV: Održavate komunikaciju sa bivšim partnerom. Imate utisak da ste sada mnogo zreliji i smireniji tako da nećete praviti greške koje ste pravili dok ste bili u vezi.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Jedino što vas muči je nedostatak energije. Kadgod pomislite da nešto treba da uradite osetite da nemate niti volju niti želju da se aktivirate.

ŠKORPIJA

POSAO: Demoralisani ste situacijom na poslu: niti uspevate da rešite probleme, niti da pokrenete posao. Plašite se da bi ovakvo stanje moglo duže da potraje.

LJUBAV: Simpatija vam je stalno u mislima. Ne pokazujete inicijativu u smeru otpočinjanja veze. Razlog je objektivne prirode: druga strana je ili daleko ili nije slobodna.

ZDRAVLJE: Osećate manjak energije. Za vas je najbolje da bukvalno ništa ne radite i da se dobro odmorite. Iscrpljeni ste i najbolji način da sebi pomognete je da priuštite odmor.

STRELAC

POSAO: Niste skoncentrisati što može dovodi do problema u komunikaciji sa kolegama. Možete biti ili pogrešno shvaćeni ili vi nećete najbolje shvatiti ideju druge strane.

LJUBAV: U emotivnoj sferi nema značajnih dešavanja i promena. Očekuje vas novo poznanstvo, međutim, druga osoba ne budi nikakvo interesovanje u vama.

ZDRAVLJE: Moguć je disbalans hormona. Ukoliko ste ženskog roda poželjan je odlazak na kontrolu kod ginekologa. Oba pola treba da obrate pažnju na rad štitne žlezde.

JARAC

POSAO: Komunikacija vam je jača strana. Ukoliko imate zakazano ročište postižete uspeh. Ukoliko ste zainteresovani za vansudsko poravnanje uspevate da ga postignete.

LJUBAV: Zainteresovani ste za tajnu vezu. Simpatiji otvoreno stavljate do znanja da vas zanima tajna veza. Druga strana nije zainteresovana za vaš predlog i odbija ga.

ZDRAVLJE: U oblasti zdravlja nema nikakvih promena. Jedino što može da vas muči su hronični problemi. Imunitet vam je slab pa bi bilo dobro da uradite nešto po tom pitanju.

VODOLIJA

POSAO: Konačno uspevate da rešite pravni problem koji vas je mučio duži vremenski period. Odličan je dan za komunikaciju sa predstavnicima medija. Ostavljate utisak sposobne osobe.

LJUBAV: Očekuje vas prijatno iznenađenje. Bivši partner koji je emigrirao vam se javlja. Komunikacija je prijatna. Iznenađeni ste kao još uvek postoji doza bliskosti.

ZDRAVLJE: Najosetljivi deo tela je glava. Pričuvajte sinuse. Hladnoća može da prouzrokuje probleme i to ne samo sa sinusima nego i sa bubrezima. Gledajte da poboljšate imunitet.

RIBE

POSAO: Fokusirani ste na ostvarenje poslovne saradnje sa strancima. Za sada ste zadovoljnikako komunikacija teče i verujete da ćete uskoro zvanično započeti poslovni projekat.

LJUBAV: Tužni ste i melanholični. Rastanak vas je prilično uzdrmao i teško vam je da se saberete. Smeta vam što samo vi patite, dok je bivši partner nastavio normalno život.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Imate jako odgovoran stav prema zdravlju. Potrebno je samo da nastavite sa navikama koje su doprinele vašoj dobroj zdravstvenoj situaciji.