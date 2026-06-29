Ovan

Vaša sreća pokazaće se kroz uspešno rešavanje pitanja vezanih za stanovanje, račune i komunalne usluge. Moguće je da ćete pronaći grešku na uplatnici, izboriti se za povoljnije uslove kod nadležnih službi ili otkriti bolji paket za kućni internet. Svi pravni i finansijski sporovi koji se tiču doma mogu se završiti u vašu korist.

Preporuka: Prvu polovinu dana posvetite proveri dokumenata. Miran i argumentovan nastup može vam sačuvati novac i vratiti red.

Bik

Sreća vam se smeši na poslu, posebno ako treba da branite svoje ideje pred šefovima ili važnim klijentima. Vaši argumenti zvučaće ubedljivo, a trud bi konačno mogao da dobije priznanje kolega. Nije isključeno da vam ponude da preuzmete važan projekat ili zahtevniji, ali prestižan posao.

Preporuka: Ne budite skromni i ne prećutkujte svoje uspehe. Sada je pravi trenutak da pokažete šta znate.

Blizanci

Ovaj dan može biti prekretnica u karijeri, zahvaljujući zvaničnom dokumentu ili ponudi za saradnju. Uslovi bi mogli biti mnogo bolji nego što ste očekivali. Ako menjate posao, papirologija i dogovor mogu proći bez zastoja.

Preporuka: Pažljivo pročitajte svaku stavku ugovora, ali ne odlažite odluku predugo. Zvezde su uz one koji su spremni na siguran korak napred.

Rak

Ako vas već neko vreme muče umor ili blaga malaksalost, ovog dana možete konačno otkriti uzrok. Pregled ili analize mogu dati jasniju sliku o vašem zdravlju. Pravilna terapija i korigovana ishrana mogu vam brzo vratiti energiju.

Preporuka: Ne odlažite posetu lekaru i obratite pažnju na signale tela. Sve što sada započnete može dati dugoročne rezultate.

Lav

Dobijate retku šansu da vratite toplinu i razumevanje u odnose sa najbližima. Nesporazumi sa rodbinom mogu se istopiti kroz iskren razgovor. Moći ćete mirno da pričate o starim zamerkama i pronađete kompromis koji svima odgovara.

Preporuka: Napravite prvi korak, ostavite ponos po strani i pokažite brigu. Vaša spremnost da slušate biće lek za porodične odnose.

Devica

Sreća vas sustiže tamo gde ste je već otpisali. Osoba koja vam duguje novac mogla bi da se javi i izmiri obaveze. Moguće su i isplate zaostalih honorara, nadoknade ranijih troškova ili zaboravljeni bonusi.

Preporuka: Pametno rasporedite novac. Umesto brzog trošenja, zatvorite dugove ili odvojite nešto sa strane.

Vaga

Dokumenti koji su ranije zapinjali sada mogu biti potpisani bez velike procedure. Druga strana u sporu mogla bi iznenada da popusti. Na kraju možete dobiti uslove koji vam odgovaraju i konačno osetiti sigurnost.

Preporuka: Zvanične sastanke i odlaske u institucije zakažite za drugu polovinu dana. Poznavanje svojih prava donosi prednost.

Škorpija

Ako polažete stručni ispit, idete na završni krug razgovora za posao ili branite zvanje, sreća je na vašoj strani. Pitanja mogu biti lakša nego što očekujete, a sagovornici će prepoznati vaše iskustvo i vrednost.

Preporuka: Smirite tremu pre sastanka i oslonite se na ono što stvarno znate.

Strelac

Metoda koja ranije nije davala rezultate konačno može početi da deluje. Moguće je i da ćete doći do stručnjaka koji će vam potpuno promeniti plan lečenja ili oporavka. Osetićete nalet snage i želju da se vratite aktivnijem životu.

Preporuka: Držite se saveta stručnjaka i ne prekidajte započeto čim osetite prvo poboljšanje.

Jarac

Dan donosi olakšanje onima čiji je odnos u poslednje vreme bio uzdrman zbog svakodnevnih nesporazuma ili različitih stavova. Partner može iskreno krenuti ka vama i predložiti rešenje koje odgovara oboma. Razgovor o budućnosti vraća poverenje, a romantično veče van kuće briše ostatke napetosti.

Preporuka: Ostavite stare zamerke iza sebe. Fokusirajte se na ono dobro što vas povezuje sa voljenom osobom.

Vodolija

Sreća vas čeka u zvaničnim i administrativnim pitanjima. Odobrenje zahteva za pomoć, poreski odbitak, povoljan kredit ili finansiranje ličnog projekta može obeležiti dan. Iznos bi mogao biti veći nego što ste očekivali.

Preporuka: Ako ste odlagali predaju papira za pomoć, naknadu ili subvenciju, sada je pravi trenutak.

Ribe

Sreća vam se smeši kroz ozbiljnu kupovinu koja donosi udobnost i praktičnost. Možete pronaći pravi model po staroj ceni, ući u zatvorenu rasprodaju ili dobiti dodatne pogodnosti poput besplatne dostave, produžene garancije ili prateće opreme.

Preporuka: Ne prihvatajte prvu ponudu. Uporedite više opcija, jer vas praktičnost vodi do odlične kupovine.