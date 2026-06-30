Pored gužvi, dugih kolona i nepredviđenih situacija, upravo tada nastaju i priče koje vraćaju veru u dobrotu ljudi.

Jedna takva dirljiva priča pojavila se u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je Bilja iz Severne Makedonije javno potražila porodicu iz Srbije koja joj je pomogla nakon saobraćajne nezgode na auto-putu Kumanovo–Skoplje.

"Želim javno da se zahvalim ljudima iz Srbije"

Kako je napisala u svojoj objavi, doživela je saobraćajnu nezgodu koja je, srećom, prošla bez težih posledica. U najtežim trenucima uz nju su se našli nepoznati ljudi iz Srbije, za koje veruje da su bili porodica iz Kragujevca koja je putovala na letovanje u Grčku.

"Danas mi se na auto-putu Kumanovo–Skoplje dogodila nezgoda koja je, srećom, prošla bez ozbiljnih posledica. Želim javno da se zahvalim ljudima iz Srbije (registracione tablice KG, automobil je, mislim, bio braon), koji su stali da mi pomognu. Njihova pomoć i ljudskost mnogo su mi značili."

Bilja je zamolila sve članove grupe da joj pomognu da pronađe porodicu kako bi mogla lično da im zahvali kada se budu vraćali sa odmora.

"Ako slučajno pročitaju ovo ili ih neko prepozna, molim vas da mi ostave kontakt. Volela bih da im se lično zahvalim. Od srca – hvala!"

Komentari puni pohvala za porodicu iz Srbije

Objava je izazvala veliki broj reakcija, a korisnici društvenih mreža nisu krili oduševljenje gestom nepoznate porodice.

Jedan od komentara glasio je:

"Srbi su mnogo humani ljudi. Svaka čast. Bravo!"

Drugi su istakli da bi u ovakvim situacijama trebalo odmah razmeniti kontakte, iako je to u stresnim okolnostima često teško izvodljivo.

"Razumem da u panici čovek ne razmišlja o tome, ali sada će ih biti teško pronaći. Nadam se da će ipak videti ovu objavu."

Priča koja vraća veru u ljude

Na kraju su brojni korisnici poželeli Bilji brz oporavak i izrazili nadu da će zahvaljujući društvenim mrežama uspeti da pronađe porodicu iz Kragujevca.

Ova priča još jednom pokazuje da i na najprometnijim putevima, među potpunim strancima, mali gest pomoći može ostaviti neizbrisiv trag i nekome zauvek vratiti veru u ljudskost.