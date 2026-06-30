Upravo to se dogodilo nakon viralnog snimka jedne tiktokerke koja tvrdi da su joj se Crocs "Miami" japanke deformisale posle svega nekoliko minuta provedenih na suncu.

Video je za kratko vreme prikupio gotovo 3,8 miliona pregleda, a hiljade korisnika uključilo se u raspravu o tome da li je ovakav ishod očekivan.

"Vratila sam se sa kupanja i ostala bez japanki"

Tiktokerka @abztract objavila je snimak sa letovanja u kojem pokazuje kako su njene japanke izgledale nakon što ih je ostavila na peškiru dok se kupala.

Po povratku, tvrdi, obuća je bila potpuno deformisana – guma oko đona počela je da se odvaja, a japanke su izgledale kao da su se delimično istopile.

"Ovo je poruka za Crocs. Šta se dešava sa vašim japankama? Ostavila sam ih na suncu pet minuta i sada više nemam japanke za ostatak odmora."

Vidno iznenađena dodala je:

"Bukvalno sam na plaži i imam još nedelju dana odmora, a one su se potpuno otopile. Šta?"

U opisu videa napisala je kratko upozorenje:

"Sakrijte svoje Kroksice od sunca."

Snimak pregledan skoro četiri miliona puta

Objava je za veoma kratko vreme postala viralna, prikupivši skoro 3,8 miliona pregleda, uz hiljade komentara korisnika.

Mnogi su tvrdili da ih ovakav epilog nije iznenadio, navodeći da je materijal od kog se Crocs obuća izrađuje poznat po tome da može da se deformiše ako je duže izložen visokim temperaturama.

Neki od komentara glasili su:

"Kroksice se skupljaju na suncu, to je odavno poznato."

"Nikada ih ne ostavljajte na direktnom suncu."

"Čak i oni koji ih ne nose znaju da toplota može da ih deformiše."

Zašto dolazi do deformacije?

Crocs obuća izrađena je od specijalnog penastog materijala koji je lagan i udoban, ali pri veoma visokim temperaturama može omekšati i promeniti oblik ukoliko ostane duže vreme izložena direktnom suncu ili drugom izvoru toplote.

Zbog toga mnogi korisnici savetuju da se ovakva obuća ne ostavlja na vrelom pesku, u zatvorenom automobilu ili na direktnom suncu tokom najtoplijeg dela dana.