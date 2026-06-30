Ministar finansija, Siniša Mali, predstavio je detaljan spisak lekova kojima snižena cena na osnovu novog ekonpmskog programa koji je predstavio predsednik Vučić.On je nasvom Instagram nalogu napisao:

-Država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, čime će biti značajno smanjene njihove cene i doplate koje plaćaju građani. Istovremeno, proširuje se lista lekova koji će biti dostupni na recept, kako bi neophodna terapija bila pristupačnija većem broju pacijenata.

Nastavljamo da ulažemo u zdravstveni sistem, veći životni standard i sigurniju budućnost za sve građane.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi ekonomski plan koji treba da se ugroženim građanima pruži podrša tokom energetske krize. Detaljnije o donetim merama čitajte OVDE .