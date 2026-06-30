Oni koji prate njegova načela duboko veruju da pojedini predmeti i jednostavni rituali u domu mogu doprineti većem blagostanju, privući sreću i pomoći da se u život unese više pozitivne energije.

Poslednjih godina na društvenim mrežama je postao viralan jedan potpuno neobičan ritual. Naime, žene masovno u svoje torbe i novčanike stavljaju jedan začin iz kuhinje, verujući da on deluje kao moćan magnet za finansije.

Zašto se štapić cimeta umotava u aluminijumsku foliju?

Među najpoznatijim simbolima u ovoj drevnoj veštini nalazi se cimet. Ovaj mirisni začin se u Feng šuiju tradicionalno povezuje sa prosperitetom, obiljem, uspehom i zaštitom doma. Zbog toga je sve popularniji običaj da se štapić cimeta umota u aluminijumsku foliju i nosi sa sobom kao svojevrsna lična amajlija za novac.

Prema verovanjima pristalica Feng šuija, cimet ima prirodnu moć da privlači pozitivne vibracije i finansijsko blagostanje. Sa druge strane, aluminijumska folija u ovom ritualu ima simboličnu ulogu štićenika – veruje se da ona čuva, izoluje i dodatno pojačava njegova svojstva. Na taj način „energija“ cimeta navodno duže traje, a njegov uticaj na vaše finansije postaje znatno snažniji.

Gde se drži ova feng šui amajlija i šta njome postižete?

Ovaj mali, skriveni predmet ljudi najčešće drže na mestima koja su direktno povezana sa protokom novca ili svakodnevnim kretanjem:

U pregradi torbe koju svakodnevno nose

U novčaniku, tik uz krupne novčanice

U džepu kaputa ili sakoa tokom važnih sastanaka

U kaseti automobila za bezbednost i uspešna putovanja

Pristalice ovog pravca smatraju da nošenje štapića cimeta umotanog u foliju može da podstakne iznenadni priliv novca, privuče nove finansijske i poslovne prilike, pruži osećaj energetske zaštite i donese više samopouzdanja pri započinjanju novih projekata. Naravno, važno je naglasiti da za ove tvrdnje ne postoje naučni dokazi, već da je reč o delu bogate tradicije i narodnih verovanja.

Kada je najbolje vreme da napravite amajliju od cimeta?

Prema pravilima Feng šuija, nije svejedno kada ćete pripremiti ovaj ritual. Najpovoljniji trenuci za pravljenje amajlije su:

Početak novog meseca (posebno u vreme mladog meseca) Trenutak pokretanja novog posla ili otvaranja firme Period kada aktivno tražite posao ili očekujete povišicu Vreme važnih životnih promena i ekonomskih odluka

Takođe, stručnjaci za Feng šui savetuju da se ovaj štapić cimeta u foliji povremeno zameni novim. Veruje se da stari štapić vremenom gubi svoju snagu, pa se zamenom simbolično obnavlja i pokreće nova, sveža energija obilja u vašem životu.