Za tri horoskopska znaka, konačno počinje period sreće. Novi mesec počinje veoma pozitivno.
Od 1. jula, ovi astrološki znaci uspevaju da pronađu savršen balans između velikih ambicija i realnih, ostvarivih ciljeva.
Blizanci
Od 1. jula vaš stav je izuzetno pozitivan,Uticaj Meseca u Vodoliji pomaže vam da verujete svom prvom instinktu da će ovo biti dobar mesec. Jednostavno to osećate i čini se da ste u pravu.
Jul vam donosi nastavak onoga što ste započeli u junu, i to je upravo ono čemu ste se nadali. Dobijate priliku da sprovedete neke od sjajnih ideja koje ste imali prošlog meseca.
Osećate se kao da postoji neka posebna magija u vazduhu i da je uspeh nadohvat ruke. Konačno počinjete da vidite zamah, i to vas čini izuzetno srećnim. U srcu znate da se nešto veliko sprema. Samo nastavite!
Vaga
Vaš stav prvog dana jula postavlja ton za ostatak meseca. Srećom, vaša energija je potpuno pozitivna. Tačno znate šta želite od ovog letnjeg meseca i tokom Mesečeve faze u Vodoliji znate kako da to postignete.
Sada ste u punom zamahu, Vage, jer znate da tek počinjete. Odavno ste odlučili da ćete napraviti prave promene u svom životu i sada dobijate zamah.
Mesec počinjete u srećnom raspoloženju i ne odustajete. Tako volite da živite: sa ciljem ispred sebe i verovanjem da ako nešto želite, možete to i postići.
Vodolija
Jedno je sigurno: u novi mesec ne ulazite loše raspoloženi. Čak i ako niste dobili ono što ste želeli u junu, nema mesta nezadovoljstvu. Vreme je da pokušate ponovo, i to je upravo ono što nameravate da uradite počev od 1. jula.
Sada, sa Mesecom u vašem znaku, osećate se gotovo euforično zbog planova koje ste napravili i mesta koja želite da posetite. Fokusirani ste na cilj i ništa vam ne stoji na putu. Niste bili ovako srećni već dugo vremena, zato iskoristite ovaj period na najbolji način. Samo napred!, poručuju astrolozi, prenosi Your Tango.
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