Za tri horoskopska znaka, konačno počinje period sreće. Novi mesec počinje veoma pozitivno.

Od 1. jula, ovi astrološki znaci uspevaju da pronađu savršen balans između velikih ambicija i realnih, ostvarivih ciljeva.

Blizanci

Od 1. jula vaš stav je izuzetno pozitivan,Uticaj Meseca u Vodoliji pomaže vam da verujete svom prvom instinktu da će ovo biti dobar mesec. Jednostavno to osećate i čini se da ste u pravu.

Jul vam donosi nastavak onoga što ste započeli u junu, i to je upravo ono čemu ste se nadali. Dobijate priliku da sprovedete neke od sjajnih ideja koje ste imali prošlog meseca.

Osećate se kao da postoji neka posebna magija u vazduhu i da je uspeh nadohvat ruke. Konačno počinjete da vidite zamah, i to vas čini izuzetno srećnim. U srcu znate da se nešto veliko sprema. Samo nastavite!

Horoskop - sreća

Vaga

Vaš stav prvog dana jula postavlja ton za ostatak meseca. Srećom, vaša energija je potpuno pozitivna. Tačno znate šta želite od ovog letnjeg meseca i tokom Mesečeve faze u Vodoliji znate kako da to postignete.

Sada ste u punom zamahu, Vage, jer znate da tek počinjete. Odavno ste odlučili da ćete napraviti prave promene u svom životu i sada dobijate zamah.

Mesec počinjete u srećnom raspoloženju i ne odustajete. Tako volite da živite: sa ciljem ispred sebe i verovanjem da ako nešto želite, možete to i postići.

Vodolija

Jedno je sigurno: u novi mesec ne ulazite loše raspoloženi. Čak i ako niste dobili ono što ste želeli u junu, nema mesta nezadovoljstvu. Vreme je da pokušate ponovo, i to je upravo ono što nameravate da uradite počev od 1. jula.

Sada, sa Mesecom u vašem znaku, osećate se gotovo euforično zbog planova koje ste napravili i mesta koja želite da posetite. Fokusirani ste na cilj i ništa vam ne stoji na putu. Niste bili ovako srećni već dugo vremena, zato iskoristite ovaj period na najbolji način. Samo napred!, poručuju astrolozi, prenosi Your Tango.