Greška se obično krije u pogrešnom tumačenju malog točkića za podešavanje hlađenja, koji se nalazi u unutrašnjosti frižidera.

Na prvi pogled deluje jednostavno, ali upravo tu nastaje najčešća zabuna koja može uticati na kvalitet i trajnost namirnica.

Brojevi ne znače stepene – već jačinu hlađenja

Većina frižidera ima mali regulator sa brojevima, najčešće od 1 do 5 ili 1 do 7. Mnogi korisnici pogrešno pretpostavljaju da ti brojevi označavaju temperaturu u stepenima Celzijusa, što nije tačno.

U stvarnosti, brojevi označavaju jačinu hlađenja. To znači da:

niži broj = slabije hlađenje

viši broj = jače, hladnije hlađenje

Zbog ove pogrešne pretpostavke, korisnici često ostave frižider na pogrešnom podešavanju, što može dovesti do problema u čuvanju hrane.

Posledice pogrešnog podešavanja

Ako je frižider podešen na pretoplo, hrana se može brže kvariti, posebno mlečni proizvodi, meso i sveže namirnice. Sa druge strane, ako je podešen na previše hladno, može doći do:

stvaranja leda na zadnjem zidu frižidera

zaleđivanja povrća i voća

povećane potrošnje električne energije

Stručnjaci upozoravaju da upravo ova mala greška često ostaje neprimećena godinama.

Zašto dolazi do zabune?

Dodatni problem stvaraju moderniji modeli frižidera koji zaista prikazuju temperaturu u stepenima Celzijusa, pa korisnici automatski pretpostavljaju da isto važi i za sve uređaje.

Međutim, kod klasičnih frižidera sa točkićem sistem je drugačiji i ne pokazuje konkretne vrednosti temperature.

Jednostavan trik za proveru podešavanja

Stručnjaci savetuju jednostavan način da proverite kako vaš frižider radi:

Okrenite točkić i obratite pažnju na rad kompresora (motora na zadnjoj strani uređaja).

Ako se kompresor uključi nakon povećanja broja – frižider hladi jače

Ako se kompresor isključi – frižider smanjuje hlađenje

Na ovaj način možete intuitivno shvatiti kako vaš model funkcioniše bez potrebe za tehničkim znanjem.

Zaključak

Iako izgleda kao sitnica, pravilno podešavanje frižidera ima direktan uticaj na svežinu hrane i potrošnju energije. Razumevanje značenja brojeva na točkiću može pomoći da se izbegnu česte greške i produži trajnost namirnica u domaćinstvu.