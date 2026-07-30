Neprijatan miris u frižideru jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu, naročito tokom letnjih meseci kada se hrana brže kvari. Iako mnogi koriste sodu bikarbonu, limun ili mlevenu kafu kako bi osvežili unutrašnjost frižidera, iskusne domaćice godinama primenjuju mnogo jednostavniji trik – običan lovorov list.

Ova metoda neće ukloniti uzrok neprijatnog mirisa, ali može da osveži frižider za svega sat vremena, što je idealno kada očekujete goste ili želite brzo da se rešite neprijatnih aroma.

Zašto je lovor efikasan?

Lovorov list sadrži prirodna eterična ulja, među kojima se posebno izdvaja eukaliptol. Kada se stavi u zatvoren prostor poput frižidera, njegova aroma se brzo oslobađa i privremeno prikriva intenzivne mirise hrane, poput ribe, belog luka, luka ili kupusa.

Važno je imati na umu da lovor ne upija neprijatne mirise, već ih samo maskira svojim karakterističnim mirisom.

Kako pravilno koristiti lovorov list?

Dovoljno je da jedan suv lovorov list stavite na gornju policu frižidera i ostavite ga oko sat vremena. Nakon toga ga obavezno izvadite.

Ako lovor ostane u frižideru više dana, njegova aroma može da pređe na pojedine namirnice, posebno na mleko, sir, puter i druge mlečne proizvode. Zato se preporučuje isključivo kao kratkotrajno rešenje.

Prvo očistite frižider

Ako se u frižideru nalaze pokvarene namirnice, prosuta hrana ili masnoća, nijedan prirodni osveživač neće trajno rešiti problem.

Pre upotrebe lovora preporučuje se da police prebrišete rastvorom vode i alkoholnog sirćeta. Dovoljna je jedna kašika sirćeta na pola litra vode kako biste uklonili ostatke hrane koji su najčešći uzrok neprijatnih mirisa.

Lovor može da osveži vazduh u frižideru, ali ne može da zameni redovno čišćenje.

Lovor je koristan i na drugim mestima u domu

Osim u frižideru, lovorov list može biti koristan i u drugim delovima doma.

Mnogi ga stavljaju u posudu sa krompirom kako bi pomogao u odbijanju sitnih insekata tokom toplih dana. Često se koristi i u kutiji sa brašnom kao dodatna zaštita od žižaka, dok ga pojedini ostavljaju na dnu kante za smeće kako bi ublažili neprijatne mirise.

Lovor se može naći i u ormarima sa garderobom ili posteljinom, gde njegov miris može doprineti osećaju svežine i pomoći u odbijanju moljaca.

Da li je bolji od limuna i kafe?

Limunova kora pruža prijatan miris, ali njen efekat uglavnom traje kratko. Mlevena kafa može da ublaži neprijatne mirise, ali vremenom i sama razvija intenzivnu aromu koja ne prija svima.

Lovorov list predstavlja jednostavno, jeftino i brzo rešenje za privremeno osvežavanje frižidera. Ipak, ako se neprijatan miris vraća već nakon dan ili dva, gotovo sigurno postoji pokvarena namirnica ili deo frižidera koji zahteva detaljno čišćenje.