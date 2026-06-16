Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj ocenio je u jednoj od ranijih televizijskih gostovanja da je da je Zapad podvalio Srbima Srebrenicu kako bi opravdao NATO

Govoreći na televiziji Kurir, Šešelj je podsetio na izjave Hakije Mehonjića, šefa policije u Srebrenici za u vreme julskih događaja 1995. godine.

- Nemci nikada nisu bili osuđeni za genocid. Tokom Drugog svetskog rata krivično delo genocid nije postojao. Oni su politički proklamovani kao izvršioci genocida a Srbija je osuđena na genocid. Proglašena je odgovornom za nesprečavanje genocida i za nekažnjavanje počinioca. Šta znači ta presuda? Kad bi došlo do pravog ulaska Srbije u Evropsku uniju, ne bi samo osnov bio da se prizna Kosovo, već i da se prizna odgovornost za genocid i da se prizna da je bio genocid. To su vrlo opasne stvari i to je podvala koja je spremljena srpskom narodu. Ta podvala je ranije napravljena od strane Zapada - kaže Šešelj i dodaje:

- To svedoči Hakija Mehonjić, šef policije u Srebrenici u toku rata. Izetbegović je sazvao neki veliki sastanak predsednika svih opština Fedreracija u Sarajevu, a posebno je pozvao predstavnike Srebrenice. Rekao je "dragi moji Srebreničani, javio mi je Klinton da pustimo četnike u Srebrenicu da ubiju 5.000 muslimana, pa bi to bio povod za NATO intervenciju. Garantovali su da Muslimani neće braniti Srebrenicu, kako bi Srbi ušli. Muslimani su to jedva prihvatili, ali su oni ubijali žene i decu, a Srbi ne - naveo je Šešelj.