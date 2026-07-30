Mnogi po dolasku iz prodavnice odmah operu voće i odlože ga u frižider, verujući da će tako duže ostati sveže. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo ova navika može skratiti njegov rok trajanja, naročito kada je reč o osetljivim vrstama poput jagoda, malina i borovnica.

Razlog je jednostavan – vlaga koja ostane na plodovima pogoduje razvoju buđi i ubrzava propadanje.

Bobičasto voće je posebno osetljivo

Jagode, maline, kupine i borovnice spadaju među najosetljivije vrste voća. Nakon pranja gotovo ih je nemoguće potpuno osušiti, pa preostala vlaga stvara idealne uslove za razvoj buđi.

Zbog toga se preporučuje da ovo voće perete neposredno pre jela ili pripreme deserta, a ne odmah nakon kupovine.

Vlažno voće ne odlažite u zatvorene posude

Još jedna česta greška jeste čuvanje tek opranog voća u plastičnim posudama ili kesama.

Kada nema dovoljno cirkulacije vazduha, vlaga ostaje zarobljena oko plodova, što dodatno ubrzava njihovo kvarenje.

Voće je najbolje čuvati suvo, a oprati ga tek kada planirate da ga pojedete.

Ni jabuke ne treba prati unapred

Iako imaju čvršću koru od bobičastog voća, ni jabuke nije potrebno prati odmah nakon kupovine.

Ako ostanu vlažne tokom skladištenja, i kod njih dodatna vlaga može doprineti bržem propadanju.

Ne potapajte voće predugo

Poslednjih godina sve je popularnije potapanje voća u vodi ili različitim rastvorima radi temeljnijeg čišćenja. Međutim, stručnjaci navode da dugotrajno potapanje nije preporučljivo.

Kod osetljivih plodova, poput jagoda i malina, može doći do promene teksture, pa voće postaje mekano, gnjecavo i gubi deo svog prirodnog ukusa.

Da li su soda bikarbona i sirće neophodni?

Za svakodnevno pranje voća nije neophodno koristiti sodu bikarbonu ili sirće.

U većini slučajeva dovoljno je da voće neposredno pre konzumacije dobro isperete pod mlazom hladne vode. Ako planirate da ga odložite u frižider nakon pranja, važno je da ga prethodno što bolje osušite.

Pravilnim čuvanjem voće može ostati sveže znatno duže, a jednostavna navika da ga perete tek pre upotrebe može pomoći da izbegnete prerano kvarenje.