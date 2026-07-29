Na društvenim mrežama i internet forumima svakodnevno se pojavljuju novi saveti za čuvanje hrane, a jedan od trikova koji je poslednjih meseci privukao veliku pažnju jeste stavljanje obične kocke šećera u posudu sa sirom. Mnogi tvrde da na ovaj način sir duže ostaje svež i zadržava svoju karakterističnu teksturu.

Kako bi trik trebalo da funkcioniše?

Prema objašnjenju koje se najčešće deli na internetu, kocka šećera upija višak vlage iz zatvorene posude. Upravo povećana vlaga može da ubrza promenu teksture sira, omekšavanje i njegovo brže kvarenje, posebno kod pojedinih vrsta.

Brojni ljubitelji kućnih trikova tvrde da su primetili pozitivne rezultate, naročito kada je reč o tvrdim sirevima koji se čuvaju u dobro zatvorenim posudama.

Kako pravilno primeniti trik?

Ako želite da ga isprobate, postupak je vrlo jednostavan:

Sir stavite u čistu staklenu ili plastičnu posudu sa poklopcem.

Pored njega stavite jednu kocku šećera, vodeći računa da ne dodiruje sir.

Kada primetite da je šećer omekšao ili počeo da se topi zbog vlage, zamenite ga novom kockom.

Šta preporučuju stručnjaci?

Bez obzira na popularnost ovog trika, stručnjaci ističu da je pravilno skladištenje hrane mnogo važnije od bilo kog kućnog saveta.

Sir je najbolje čuvati u delu frižidera gde je temperatura stabilna, u posebnoj posudi ili umotan u papir za sir, odnosno papir za pečenje, kako bi mogao da "diše". Plastična folija nije uvek najbolji izbor jer može da zadrži previše vlage, što pogoduje kvarenju.

Takođe, ukoliko sir promeni miris, boju ili teksturu na neuobičajen način, ne bi trebalo da ga konzumirate, bez obzira na to koji ste trik koristili.

Ovaj jednostavan metod ne zahteva mnogo truda i mnogi ga rado isprobavaju. Možda neće biti čudesno rešenje, ali uz pravilno čuvanje hrane mogao bi da pomogne da vaš omiljeni sir ostane u boljem stanju još nekoliko dana.