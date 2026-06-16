Bokvica, u narodu poznata i kao trputac, žilovlak ili konjska rebra, jedna je od najrasprostranjenijih lekovitih biljaka na našim prostorima. Raste gotovo svuda – na livadama, pašnjacima, u dvorištima, šumama i naseljima. Iako je mnogi doživljavaju kao običan korov, bokvica vekovima zauzima značajno mesto u narodnoj medicini zahvaljujući brojnim korisnim svojstvima.

Postoji više od 200 vrsta bokvice, a kod nas se najčešće sreće ona sa širokim, pljosnatim listovima i sitnim cvetovima skupljenim u klas. U narodnom predanju razlikuju se takozvana muška bokvica sa užim listovima i ženska bokvica sa širim listovima.

Prirodna pomoć kod kašlja i disajnih tegoba

Bokvica se tradicionalno koristi kao prirodna pomoć kod kašlja, plućne astme i drugih problema sa disajnim putevima. Veruje se da blagotvorno deluje na pluća, želudac i krvotok, zbog čega se često preporučuje osobama sa slabijim apetitom, ali i onima koji se oporavljaju nakon bolesti.

Zahvaljujući sastojcima koje sadrži, bokvica je jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika za umirenje nadraženog grla i olakšavanje iskašljavanja.

Koristi se za rane, posekotine i ubode insekata

Pored primene kod respiratornih tegoba, bokvica se u narodnoj medicini koristi i za tretiranje manjih rana, ogrebotina, posekotina i uboda insekata.

Sveži listovi često se stavljaju direktno na kožu kako bi umirili iritaciju, dok se sok od bokvice koristi i u nezi problematične kože sklone aknama i bubuljicama.

Kako se priprema domaći sok od bokvice?

Za pripremu domaćeg soka od bokvice potrebno je:

300 grama svežih listova bokvice

1 kilogram livadskog meda

Listove najpre dobro operite i ostavite da se osuše. Nakon toga ih sameljite ili sitno usitnite, pa dobijenu smesu pomešajte sa medom. Sve sipajte u staklenu teglu i ostavite da odstoji preko noći.

Ovaj tradicionalni preparat generacijama se koristi kao prirodna pomoć za jačanje organizma i ublažavanje simptoma kašlja, posebno tokom hladnijih meseci.

Važna napomena

Iako se bokvica vekovima koristi u narodnoj medicini, ona ne može zameniti savet lekara niti propisanu terapiju. Osobe koje imaju hronične zdravstvene tegobe ili koriste određene lekove trebalo bi da se posavetuju sa stručnim licem pre upotrebe biljnih preparata.