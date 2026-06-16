„Sa aspekta unutrašnjih problema EU, možda i nije loše ako bi Ukrajina postala član. Oni bi se jednostavno raspali“, rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom.

Ako žele da zaborave na ekonomiju onda treba zvati Zelenskog u EU, dodao je on.

Prema rečima Lavrova, pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji će iskoristiti oni koji žele da militarizuju ovo političko udruženje.

Dvoličnost Zapada

Lavrov je istakao da se Zapad uvek isticao dvoličnošću.



„Zapadni svet se uvek isticao svojom dvoličnošću i te navike su ostale do danas: dvostruki standardi; ne međunarodno pravo, već poredak zasnovan na pravilima; meni je dozvoljeno sve, dok drugi treba da me pitaju za dozvolu“, naveo je Lavrov samo neke od primera zapadnog licemerja.



Ruski ministar je odsustvo želje evropskih zemalja da komentarišu terorističke napade Kijeva na ruske civile okarakterisao kao samorazotkrivanje.

„Ovo je otvoreno priznanje, samoraskrinkavanje; ne vidim ništa drugo“, rekao je na konferenciji za novinare.

Sputnjik