Predsednik Vučić danas u opštini Knjaževac obišao je mobilnu ambulantu u selu Vasilj i razgovorao sa građanima.

Vučić nakon obilaska sela Vasilj u poseti je manifestaciji "Belmužijada" u Svrljigu.

Kako je zvanično najavljeno, u subotu 1. avgusta predsednik Srbije će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvia Babušnica.

Predsednik Vučić obilazi manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Svrljig, a i ovde se okupio veliki broj meštana kako bi ga dočekali.

“Belmužijada” je jedna od najpoznatijih manifestacija jugoistočne Srbije, posvećena očuvanju tradicionalne kuhinje, kulture i običaja svrljiškog kraja.

Tokom obilaska manifestacije "Belmužijada", predsednik Vučić pričao je sa dečakom koji je sa ocem prišao da pozdravi predsednika Srbije.

Građani prilaze predsedniku Vučiću kako bi ga pozdravili i napravili napravili zajedničku fotografiju.

Jedan od meštana prišao je predsedniku Vučiću i rekao da ga je pozdravio "Srđan Mitrović vaš komandir voda, kažu da ste bili primeren vojnik".

- Do nekog trenutka - dodao je Vučić na šta su se okupljeni nasmejali.

- Pozdavi mi Srđana molim te mnogo. On je bio veoma sposoban oficir i dobar čovek - rekao je Vučić.

"Ovo je predivan kraj moramo da ulažemo više"

Nakon što je obišao neke od štandova i razgovorao sa meštanima, Vučić je za medije izdavio da je ovo predvan kraj.

- Ovo je predivan kraj, čudesno lep kraj i divni ljudi. Mi moramo da ulažemo više. Ono što je bilo nekada da su svi ulagali u Beograd, posle Drugog svetskog rata pa nadalje, sada moramo da prenosimo iz Beograda i Novog Sada u druge delove - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić obilazi mobilnu ambulantu u selu Vasilj

Predsednika Vučića dočekali su aplauzom građani u u naselju Vasilj.

- Sećate li se... Gospođa Zlata javila se i rekla "da li dolazi kod nas ambulanta, nema ko da nas pregleda". I tada je bila pomalo setna neću da kažem tužna. A sada pogledajte osmeh - rekao je predsednik Vučić.

Nakon toga gospođa Zlata je istakla:

- Od uha do uha jer sam dobila veliku porodicu. Drugo ambulanta nam dolazi, put nam je napravljen... Za kratko vreme mnogo toga se promenilo.

Vučić se zahvalio na gostoprimstvu

- Da vam se zahvalim na gostoprimstvu, lepo je selo ali sam video šta moramo da uradimo. Moramo da uradimo sve ove lokalne ulice i to ćemo u naredna 3 dana već da izađemo sa mašinama i počnemo da radimo. Sagledao sam sve druge stvari, ima delovi puteva koji su dobri i koji su loši, naročito kod Čitluka. Ali ćemo da pregledamo sve, da proširimo bankine tamo gde se ne vide ili gotovo da ne postoje. Ono što je dugoročno veliki izazaov, ali ja ne mogu da vam obećam sada, možda za 3, 4 godine ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu, Zaječar, Knjaževac, Svrljig, petlja Malča. Time ćemo mnogo stvari da rešimo. Ne mogu da sve da vam obećam da ćemo da krenemo 2027. godine, daću sve od sebe da to krenemo da radimo 2028. godine.

- U 6 sela u koja smo išli uspeli smo da pronađemo neke od teških bolesti ljudi. Osam njih će biti spaseni. Bitno je da stariji muškarci i žene, pa i mlađi dođu na pregled. Ne plašite se, time spašavate sebe. Tako je najsigurnije za vas. Naš je posao da makar jednom u dva meseca dođe mobilna ambulanta i da vam ne bude teško da dođete na pregled - rekao je predsednik Vučić. Dobra vest

- Došao sam u ovo selo za koje ne verujem da je iko čuo, jer baš ovde hoću da saopštim, Srbija je u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu je prva u Evropi sa najvišom stopom rasta. 3,6 odsto smo rasli u drugom kvartalu. Ukupno 3,4 u prvom polugodištu. Jedino može da nas pretekne Irska, ali to nije realno, to je zbog multinacionalnih kompanija, a ne zbog realnog rasta. Izbili smo na prvo mesto po stopi rasta. Ako zadržimo sledeće godine imaćemo preko četiri. Znam da vama ovo zvuči kao birokraska forma... Ali kada imate visoku stopu rasta onda snažnije povećavate penzije i plate. Tako da penzioneri mogu da znaju da će imati veće povećanje penzija, a i oni koji rade u javnom sektoru imaće veće povećanje plata kao i minimalac.

- Pomoći ćemo i poslodavcima. Ovo su izuzetne vesti za Srbiju i one znače ogoroman ekonomski boljitak i bolji život za svakog od vas.Od sutra ćete videti pojeftinjenje lekova, ona druga grupa lekova od 15. avgusta, a od 1. septembra do 15. septembra isplaćivaćemo podršku za penzionere, borce....- rekao je Vučić. - Negde u tom peridou ćemo vas obavestiti koliko će biti povećane plate i penzije, a onadam se da ćemo moći da ih uvećamo ne prvog januara, već i ranije, dakle pre kraja godine godine. Od prvog decembra što mislim da bi ljudima mnogo značilo. Sve možemo da uradimo zahvaljujući onome što ste vi učinili u prethodnom periodu, što smo vredno radili i nikada nismo ni pomišljali da možemo u stopi rasta da se takmičimo sa zapadnoevropskim zemljama, već godinama rastemo brže od njih. Mnogo su bili ispred nas, mnogo smo godina i decenija zaostajali, ali sada rastemo brže nego oni. I nastavićemo da rastemo brže nego oni - rekao je Vučić. Istakao je da će po procenama MMF-a sledeće godine Srbija biti broj jedan u Evropi i dodao da mu je neko to nekada ranije govorio, da mu ne bi verovao. - Ali to nismo pokazali u svakom mestu i nismo pokazali na svakom mestu, pre svega nedovoljnom brigom, ali zatim i time što smo morali da u svako selo dovedemo dobar put, da krenemo još snažnije, sveobuhvatnije, da rešavamo pitanja vode. Kao što ćemo morati tamo na Staroj planini, sad ja ne znam kako se tačno to mesto zove, Ravnište? Kako god, ali sve to ne bismo mogli bez vas - rekao je Vučić. On je zahvalio građanima što su ga dočekali i poručio da je došao kako bi sa njima razgovarao i čuo šta imaju da mu kažu. - Hvala na tome što ste me saslušali, hvala vam što ste me u ovolikom broju ovde u selu Vasilj dočekali i spreman da vas čujem da mi kažete kakve su vam primedbe - istakao je Vučić. Predsednik Vučić razgovarao sa građanima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa građanima u selu Vasilj kod Knjaževca, gde je saslušao njihove probleme i želje, a poseban trenutak obeležio je susret sa mladićem Vuletom, kome je ispunio dugogodišnju želju da prisustvuje utakmici Crvene zvezde. Nakon obraćanja građanima u selu Vasilj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da želi da sasluša njihove probleme, potrebe i želje. Među prvima su mu prišli roditelji mladića Vuleta, koji se kreće u invalidskim kolicima. Ispričali su predsedniku da njihov sin ima veliku želju da uživo gleda utakmicu Crvene zvezde. Vučić je zatim upitao svoje saradnike kada je naredna utakmica, a potom se obratio mladiću. - Eto, Vule, ideš na utakmicu - rekao je predsednik. Ovaj gest izazvao je emocije među okupljenim građanima, dok je Vule dobio priliku da ostvari svoju veliku želju.

Naveo je da je do sada na portal "Ko si, bre, ti" stiglo više od 12.000 prijava, a da je odgovoreno na oko 4.300. - Do sada smo odgovorili na 4.300. Svakome ćemo da odgovorimo. Da li će taj odgovor da bude zadovoljavajući ili ne, to je druga stvar, ali ćemo svakome da odgovorimo. Ne znam šta je sadržina pismena koji ste mi dali, ne znam da li će odgovor da bude taj koji će da vam odgovara ili ne, ali ćete odgovor da dobijete. To je moja dužnost, to je moja obaveza prema vama - rekao je Vučić. Na predlog da se formira poljoprivredna zadruga u Knjaževcu, Vućić je naveo da je tokom devedesetih i dvehiljaditih sve uništeno, uključujući i fabriku za preradu voća Džervin. - Džervin je bio jak kao zemlja. A onda su, kad su se setili, umislili da je sve to lako - nestala je svaka mašina, nestala je kompletna oprema, nestalo je bukvalno sve u danu jednom. E, tako vam je bilo i sa zadrugama i sa svime - rekao je Vučić. On je istakao da država nema problem sa tim da subvencioniše bilo koga ko hoće da se bavi manufakturom i preradom. - Daćemo ne 50, 60 - i 70 odsto para ćemo mi da damo, samo da imamo garancije da će to neko da radi. Kao i za prihvat voća, dakle, i hladnjačarima da pomognemo, i svakom drugom. Samo da to bude u privatnoj svojini, jer ako to opet damo da bude državna ili društvena svojina, biće Alajbegova slama, svi će da pokupe, a niko sreće od toga neće da ima - ocenio je Vučić. On je poručio građanima da bilo kog zainteresovanog investitora upute na državu, i da se najveće subvencije daju za preradu voća i povrća. - Bilo koga - nikakav problem. Hoće da uloži 100.000 evra? Od države će na poklon da dobije 70.000 evra. Nigde na svetu to ne postoji. Samo da bismo vam pokazali koliko nam je važno da domaćine i seljake zadržimo na selu - rekao je Vučić. On je dodao da je u pitanju kombinacija mera Ministarstva privrede i Ministarstva poljoprivrede. - I do 70 odsto na poklon para mogu da dobiju. Samo da neko hoće to da organizuje. Ovde da se pravi i džem i kompot i sve drugo, i od višanja i od svakog drugog voća, ko god hoće da napravi, dobiće ogromne pare i ogromne subvencije od države - rekao je Vučić. Meštaninu Vasilja Rasimu Gvozdenu, koji je istakao da bi želeo da se bavi stočarstvom, Vučić je rekao da za ovčarstvo takođe postoje odlične subvencije. Na pitanje da prokomentariše izgradnju puta Knjaževac-Sokobanja, Vučić je rekao da taj put nije lak ali da će biti odličan. - Ali ono što je budućnost, to je pre svega ono što sam rekao, dakle Zaječar-Knjaževac-Svrljig-Malča - rekao je predsednik. Napomenuo je da Knjaževac iz sopstvenih sredstava nikada ne bi mogao da obavi radove koji su izvedeni u prethodna tri meseca. - Te pare moraju da dođu iz Beograda. Ja sad hoću da, ja hoću vama da kažem: ranije se pričalo 'sirotinja radi, Beograd se gradi'. Ja sad zato hoću da uzmem iz Beograda i Novog Sada, koje beskrajno volim, ali koji se razvijaju neverovatno, neverovatnom brzinom, da damo drugim delovima Srbije. Da vratimo svuda. Da damo drugim delovima Srbije da se jednako razvijaju - rekao je Vučić građanima.

Vučić obilazi mobilnu ambulantu - Molim vas da imate strpljenja i da se pregledate, jer smo mnogo pomogli ljudima kod kojih smo pronašli ponešto a nisu ni znali, nisu išli kod lekara dovoljno. Mi ćemo da dovodimo ovu ambulantu da ovde imate sve samo da bute strpljivi i onda da vam sačuvamo zdravlje i onda da možete svojoj zemlji da služite, i deci, unicima, suprižnicima i sebi u krajnjoj liniji. - Sada ćemo ovde da uradimo u Vasilju da uradimo lokalne puteve sve. Hoću da vidim kako napreduje Dom zdravlja u samom Knjaževcu. To je prvih milion evra i nešto što smo dali, onda ćemo još 7 miliona... Ostaje nam da radimo ka Staroj planini i još mnogo sela da uradimo kanalizacije.... Mnogo toga. Ali uvek je dobro da dođem i dobijem pozitivnu energiju od vas - rekao je predsednik Vučić. - Bićete zadovoljni novim povećanjem penzija. A dobijate ovo što sam obećao, ovi sa najmanjim penzijama po 35.000 plus još 6.000 dinara. Ovi drugi 27.500 plus 6.000 početkom septembra... pa da sebi bar malo olakšate - rekao je Vučić. Jedna gospođa je rekala da predlaže predsenika Vučića "za doživogtnog predsednika" i "hvala majci što vas ima". A zatim izrazila želju da se slika sa predsednikom Vučićem. - Ti stariji ljudi moraju da žive dobro, da im produžimo život. Mi u zdravstvo ulažemo više od 5 milijardi evra godišnje. I ljudi nisu zadovoljni dovoljno. Srećni su kada vide kako izgleda Urgentni centar u Beogradu i kada vide kako izgleda Klinički centar u Nišu. I srećni će da budu kada vide kako će da izgleda sada još nekoliko bolnica. Ali to mora da dođe do čoveka u najudaljenijem selu, u prigradskom naslju. Moramo tu primarnu zaštitu i te domove zdravlja da održavamo... I kad najbrže rastete, o tome sam govorio, tad imate novac da ulažete, ali morate da razumetem ne možete sve da postignete. Ove 45, ovde 50 ovde 65 godina niko nije... uglavnom sam srećan kad čujem 45 uglavnom niko nije 60, 70 godina niko nije radio. Sada ljudi vide da se radi zato dolaze da traže, a ranije nisu verovali da iko išta radi, da će iko hteti išta da radi - rekao je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država mora pažljivo da raspoređuje sredstva iz budžeta. Naveo je da svakodnevno prati stanje javnih finansija i prihode budžeta. - Nama sada ide odlično. Čekam da vidim koliki su nam prihodi. To svaki put čekam 15. i poslednjeg dana u mesecu. I kako da se radujem kada nam ode 20 odsto akcize na naftu? Nestadoše pare. Zato što svi samo kažu: "Daj država, daj država" - rekao je Vučić. O NIS-u i nafti Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom. "Narednih dana očekujemo finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i sa ruskim predsednikom i mađarskim premijerom, Putinom i Petarom Mađarom. Nadam se da to završimo", rekao je Vučić. Rekao je da je teška situacija na tržištu nafte zbog rata u Iranu. - Ali na kotacijama je pakao. Možete vi da nam kažete - pala cena nafte sa 100 na 96 ili na 86 dolara za barel, pa podigla se na 93, svejedno, nema goriva, nema dizela. I dalje ne prolazi. Nema. U Konstanci ne možeš da kupiš za 15 dana ništa. I šta briga nekog u narodu ovde? Šta briga bilo koga u Srbiji? Ljudi kažu: Mi hoćemo da dođemo na pumpu, da sipamo gorivo. Kome ja da pričam koliko to nas para košta, koliko problema i svega drugog ima? I ne treba da pitam", rekao je Vučić. Istakao je da zato ima noćnu moru od rata u Iranu i u Ukrajini. - Bukvalno noćne more. Pošto ljudi misle: To nas ne dotiče. Dotiče i te kako. I to da se završi. Da rešimo pitanje MOL-a i eto nama investicionog rejtinga od svih agencija u roku od mesec dana, eto nama, da vam odmah kažem, za još jedan, dva odsto da uvećamo plate i penzije i da nam MMF odobri. Jer znaju da ćemo da imamo još veću stopu rasta sledećih godina - rekao je Vučić. Vučić je rekao da se nada da će trenutno primirje da se produži. - Bukvalno nas to ubi, nema nafte na kotacijama. I dalje nam je Dunav plovan, ali morate da imate polu prazan brod da bi mogao da ide (zbog niskog vodostaja), zato što gaz mora da bude mnogo manji nego što je inače. Vozovi nam i dalje rade što se tiče uvoza nafte. Sad razmišljamo da krenemo kamionima da uvozimo - rekao je Vučić. Ponovio je da nema dizela nigde na tržištu. Od sutra jedna grupa lekova značajno jeftnija, druga grupa od 15. avgusta Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od sutra jedan broj lekova u Srbiji biti značajno jeftniji. - Ona druga grupa lekova od 15. avgusta, i to je deo plana za bolji životni standard naših građana. Od 1. septembra, tamo do 15. septembra, isplaćivaćemo podršku i za penzionere, i za borce, i za ljude koji dobijaju socijalnu pomoć - rekao je Vučić u selu Vasilj kod Knjaževca. Kazao je da će sutra obilaziti lokalne apoteke i da ako nisu ispoštovali dogovor oko smanjenja cena lekova, biće "kazni za odgovorne".

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