Tokom letnjih vrućina mnogi traže načine da rashlade stan bez stalnog uključivanja klima-uređaja. Najefikasnije metode nisu nužno komplikovane – ključ je u tome da se spreči ulazak toplote u dom i omogući bolja cirkulacija vazduha.

Stručnjaci savetuju da je najvažnije zaštititi prostor od direktnog sunca, posebno na prozorima koji su okrenuti ka sunčanoj strani, kao i provetravati stan kada temperatura napolju padne, najčešće rano ujutru i kasno uveče.

Senka i cirkulacija vazduha kao prva zaštita

Tradicionalna rešenja za rashlađivanje često se zasnivaju na jednostavnom principu – napraviti što više hlada i omogućiti vazduhu da slobodno struji.

U tome mogu pomoći:

tende,

zaštitne mreže za senčenje,

lagane zavese i zaštite za prozore,

spoljne roletne,

prirodna ventilacija prostora.

Njihova prednost nije u neobičnim metodama, već u tome što sprečavaju da se prostorija pregreje pre nego što pokušamo da je rashladimo.

Japanci koriste biljke kao prirodnu zaštitu od sunca

Jedna od zanimljivih metoda iz Japana jeste uzgoj puzavica ispred prozora, posebno biljaka poput gorke dinje, koje se uzgajaju uz mreže postavljene uz fasadu.

Biljke stvaraju prirodnu hladovinu, dok proces isparavanja vode preko listova može dodatno doprineti prijatnijoj mikroklimi oko doma. Osim toga, zelenilo može poboljšati kvalitet vazduha i izgled prostora.

Furin – zvuk koji stvara osećaj svežine

Tradicionalna japanska zvonca za vetar, poznata kao furin, često se povezuju sa osećajem osveženja tokom leta.

Ona zapravo ne snižavaju temperaturu vazduha, ali njihov nežan zvuk koji nastaje pri blagom povetarcu u japanskoj kulturi stvara prijatan osećaj svežine i povezuje se sa letnjim danima.

Učimizu: metoda sa vodom koja zaista hladi

Za razliku od zvončića, tradicionalna japanska tehnika učimizu ima stvarni fizički efekat.

Ona podrazumeva polivanje vodom zemlje, staza ili prostora ispred kuće, najčešće ujutru ili uveče. Kada voda isparava, ona preuzima deo toplote iz okoline i može privremeno sniziti temperaturu pri tlu.

Efekat nije isti kao kod klima-uređaja, a vlažnost vazduha se može blago povećati, ali metoda može doprineti prijatnijem osećaju tokom toplih dana.

Bambusove roletne štite od sunca i propuštaju vazduh

Japanske bambusove ili trščane roletne, poznate kao sudare, predstavljaju još jedno tradicionalno rešenje.

One sprečavaju direktan prodor sunčevih zraka, ali istovremeno omogućavaju prolazak vazduha. Za razliku od nekih težih materijala, bambus ne zadržava veliku količinu toplote, pa prostorije ostaju prijatnije.

Ovakve zaštite danas su dostupne i u Evropi, a mogu biti praktično rešenje za stanove i kuće koje se leti brzo zagrevaju.

Najbolja zaštita počinje pre nego što se stan zagreje

Iako nijedna prirodna metoda ne može u potpunosti zameniti klima-uređaj tokom ekstremnih temperatura, kombinacija hlada, pravilnog provetravanja i zaštite od direktnog sunca može značajno smanjiti zagrevanje doma.

Najvažnije pravilo je jednostavno: sprečiti toplotu da uđe unutra, umesto da pokušavamo da je izbacimo kada se prostor već pregreje.