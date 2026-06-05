U potrazi za biljkom koja može da izdrži i najjače letnje sunce, mnogi baštovani sve češće otkrivaju vinkvu – otpornu i dekorativnu cvetnicu poreklom sa Madagaskara. Ova biljka postala je izuzetno popularna zbog dugotrajnog cvetanja i minimalnih zahteva za negu.

Često se meša sa malim zimzelenom (Vinca minor), ali se razlikuje po tome što vinkva voli sunce i kod nas se najčešće gaji kao jednogodišnja biljka. Mali zimzelen, s druge strane, uspeva u senci i koristi se kao pokrivač tla.

Vinkva (Catharanthus roseus) najbolje uspeva na temperaturama između 20 i 30 stepeni Celzijusa i zahteva najmanje šest sati direktnog sunčevog svetla dnevno. Njeni sjajni tamnozeleni listovi zadržavaju vlagu, dok se cvetovi u belim, ružičastim, crvenim i ljubičastim nijansama pojavljuju neprekidno od proleća pa sve do prvih mrazeva.

Stručnjaci savetuju da se sadi tek nakon što prođe opasnost od mraza, u dobro dreniranom zemljištu i na mestima gde nema zadržavanja vode. Vinkva ne podnosi višak vlage, pa je umereno zalivanje ključno za njen zdrav rast.

Nega ove biljke je jednostavna – povremeno zalivanje kada se zemlja osuši i blaga prihrana jednom do dva puta tokom sezone sasvim su dovoljni uslovi za bujno cvetanje.

Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i dekorativnosti, vinkva je idealan izbor za balkone, terase i baštenske gredice, gde svojim bojama i dugim cvetanjem unosi živost tokom čitavog leta.