Način na koji doživljavamo boje, oblike i prirodu može mnogo da otkrije o našoj ličnosti. Zbog toga su psihološki testovi zasnovani na intuitivnom izboru sve popularniji, posebno oni koji se odnose na ljubav i odnose.

Pred vama je jednostavan test – izaberite cvet koji vas najviše privlači i saznajte šta vaš izbor govori o vama i kakva osoba vam najviše odgovara u ljubavi.

Cvet broj 1 – Ljiljan

Vi ste osoba koja ceni mir, stabilnost i iskrene odnose. Ne privlače vas drama i neizvesnost, već sigurnost i toplina u odnosu.

Najbolje vam odgovara partner koji je odan, pažljiv i spreman da gradi stabilnu vezu zasnovanu na poverenju i razumevanju.

Cvet broj 2 – Suncokret

Lojalnost vam je ključna u svakoj vezi. Ne impresioniraju vas prazna obećanja, već konkretna dela.

Vaša idealna osoba je pouzdana, odgovorna i dosledna, neko na koga uvek možete da se oslonite.

Cvet broj 3 – Rajska ptica

Sloboda vam je izuzetno važna. Ne podnosite kontrolu ni osećaj ograničenosti u vezi.

Najviše vam odgovara partner koji ima sopstveni život, ciljeve i interese, ali istovremeno poštuje vaš prostor.

Cvet broj 4 – Ruža

Romantika igra veliku ulogu u vašem životu. Cenite pažnju, male znakove ljubavi i emotivnu povezanost.

Tražite partnera koji je romantičan, posvećen i spreman da ulaže trud u vezu.

Cvet broj 5 – Narcis

Verovatno ste kroz život prošli i neka emotivna razočaranja, zbog čega ste danas oprezniji u ljubavi.

Idealna osoba za vas je stabilna, iskrena i spremna da zajedno sa vama gradi kvalitetan odnos bez igrica.

Cvet broj 6 – Lala

Kada volite, dajete se potpuno. Emocionalna podrška i uzajamno razumevanje za vas su osnova svake veze.

Potrebna vam je osoba koja vas podržava, motiviše i ceni vašu dobrotu.

Cvet broj 7 – Jasmin

Za vas je ljubav mnogo više od fizičke privlačnosti. Najvažnije vam je prijateljstvo i duboko razumevanje.

Tražite partnera sa kojim možete da delite sve – misli, emocije i svakodnevni život.

Cvet broj 8 – Nezaboravak

Vi ste emotivna i empatična osoba koja ceni pažnju i nežnost u svakodnevnim odnosima.

Vaša idealna osoba pokazuje ljubav delima, sitnim gestovima i stalnom brigom.

(Blic)