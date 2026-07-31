Lubenica je jedan od simbola leta i omiljeno osveženje tokom vrelih dana. Osim što gasi žeđ, bogata je vitaminima, antioksidansima i mineralima, zbog čega se često nalazi na listi najzdravijih sezonskih namirnica.

Ali da li svakodnevna konzumacija lubenice zaista donosi koristi organizmu? Rezultati jednog istraživanja ukazuju da odgovor može biti potvrdan – ukoliko se jede umereno.

Odlična za hidrataciju i zdravlje kože

Lubenica se sastoji od oko 92 odsto vode, pa predstavlja odličan izbor za održavanje hidratacije, naročito tokom letnjih meseci.

Pored toga, sadrži:

vitamin A;

vitamin C;

vitamin E;

likopen;

kalijum;

magnezijum.

Ovi nutrijenti doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, podržavaju zdravlje kože, srca i mišića, a likopen je poznat kao snažan antioksidans.

Istraživanje pokazalo zanimljive rezultate

U studiji objavljenoj u stručnom časopisu Nutrients učestvovale su 33 osobe sa prekomernom telesnom težinom.

Tokom jednog dela istraživanja učesnici su svakodnevno jeli dve šolje sveže lubenice, dok su u drugom periodu umesto nje dobijali niskomasne keksiće sa istom kalorijskom vrednošću.

Posle četiri nedelje, kod ispitanika koji su jeli lubenicu zabeleženi su:

smanjenje telesne težine;

niži indeks telesne mase (BMI);

manji obim struka i kukova;

snižen gornji krvni pritisak;

povećan antioksidativni kapacitet organizma;

smanjen oksidativni stres.

Nasuprot tome, tokom perioda kada su konzumirali keksiće zabeležen je nepovoljniji ishod, uključujući veći udeo masnog tkiva i viši krvni pritisak.

Zašto lubenica duže drži sitost?

Istraživači smatraju da je jedan od razloga visok sadržaj vode i vlakana, koji doprinosi osećaju sitosti.

Učesnici su prijavili da su nakon konzumiranja lubenice bili manje gladni, a osećaj sitosti trajao je i do 90 minuta. To može pomoći u smanjenju želje za visokokaloričnim grickalicama i slatkišima.

Ko treba da bude oprezan?

Iako je lubenica zdrava namirnica, nije pogodna za neograničenu konzumaciju.

Osobe koje imaju hroničnu bolest bubrega trebalo bi da budu posebno oprezne zbog visokog sadržaja kalijuma. U medicinskoj literaturi opisani su slučajevi ozbiljne hiperkalemije kod pacijenata koji su duže vreme svakodnevno unosili velike količine lubenice.

Zbog toga je važno da osobe sa oboljenjima bubrega ili one koje imaju ograničenja u unosu kalijuma o količini lubenice razgovaraju sa svojim lekarom.

Može li da se jede bez griže savesti?

Lubenica je niskokalorična namirnica – sadrži oko 30 kalorija na 100 grama, pa može biti odličan izbor za međuobrok ili lagani desert.

Kada se jede u umerenim količinama i kao deo uravnotežene ishrane, može doprineti hidrataciji, dužem osećaju sitosti i unosu važnih vitamina i minerala.

Ako želite da isprobate nešto drugačije, salata od lubenice, fete i sveže nane jedno je od najosvežavajućih letnjih jela koje spaja slatke i slane ukuse.