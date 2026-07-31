Mnogi veruju da neprijatan miris tela potiče od samog znoja, ali to nije tačno. Znoj je uglavnom bez mirisa, a karakterističan neprijatan miris nastaje tek kada dođe u kontakt sa bakterijama koje prirodno žive na površini kože.

Na intenzitet i vrstu telesnog mirisa mogu da utiču hormoni, ishrana, lekovi, genetika, ali i pojedina zdravstvena stanja. Zbog toga iznenadna promena mirisa tela ponekad može biti signal da organizam šalje upozorenje.

Zašto znoj dobija neprijatan miris?

Koža je prirodno prekrivena bakterijama koje razgrađuju sastojke znoja. Upravo tokom tog procesa nastaju jedinjenja odgovorna za karakterističan telesni miris.

Važno je znati da količina znoja nije presudna. Neki ljudi se obilno znoje, ali gotovo da nemaju neprijatan miris, dok drugi mogu imati izražen miris iako se znoje znatno manje.

Dve vrste znojnih žlezda

U ljudskom telu postoje dve vrste znojnih žlezda:

Ekrine žlezde nalaze se gotovo svuda po telu i luče znoj koji hladi organizam isparavanjem. Ovaj znoj uglavnom nema miris.

nalaze se gotovo svuda po telu i luče znoj koji hladi organizam isparavanjem. Ovaj znoj uglavnom nema miris. Apokrine žlezde smeštene su uglavnom u pazuhu i preponama. Njihov sekret, kada dođe u kontakt sa bakterijama na koži, stvara karakterističan telesni miris.

Apokrine žlezde postaju aktivne tek u pubertetu, zbog čega mala deca uglavnom nemaju izražen telesni miris.

Šta sve utiče na miris tela?

Na promenu telesnog mirisa mogu uticati brojni faktori:

fizička aktivnost

stres i anksioznost

visoke spoljne temperature

hormonske promene

genetika

višak telesne težine

pojedini lekovi i suplementi.

Kod osoba koje pate od hiperhidroze, odnosno prekomernog znojenja, neprijatan miris može biti izraženiji zbog veće količine vlage na koži.

Namirnice koje mogu promeniti miris tela

Određena hrana može doprineti intenzivnijem telesnom mirisu, posebno ako je bogata jedinjenjima sumpora.

Najčešći primeri su:

crni i beli luk

kupus

brokoli

karfiol

crveno meso.

Pored toga, pojedine namirnice i pića mogu pojačati znojenje, među kojima su:

kofein

alkohol

ljuta hrana

kari i kim

hrana koja sadrži mononatrijum-glutamat (MSG).

Kada promena mirisa može biti znak bolesti?

U pojedinim slučajevima promena telesnog mirisa može biti povezana sa zdravstvenim problemima.

Na primer:

voćkast miris može ukazivati na dijabetičku ketoacidozu, ozbiljnu komplikaciju dijabetesa

može ukazivati na dijabetičku ketoacidozu, ozbiljnu komplikaciju dijabetesa miris sličan izbeljivaču ili amonijaku može biti povezan sa bolestima jetre ili bubrega.

Promene mirisa tela mogu se javiti i tokom trudnoće, menstruacije, ovulacije i menopauze zbog hormonskih oscilacija.

Kada bi trebalo posetiti lekara?

Stručnjaci savetuju da se obratite lekaru ako primetite:

obilno znojenje bez fizičkog napora ili visokih temperatura

noćno znojenje koje se često ponavlja

stalno vlažnu kožu od znoja

učestale infekcije kože u pregibima

iznenadnu i izraženu promenu telesnog mirisa

voćkast ili neuobičajen miris tela.

Iako je neprijatan telesni miris u većini slučajeva posledica prirodnih procesa i bakterija na koži, nagle promene ne bi trebalo zanemariti. Ukoliko se uz promenu mirisa jave i drugi simptomi ili tegobe, najbolje je potražiti savet lekara kako bi se utvrdio uzrok i, po potrebi, započelo odgovarajuće lečenje.