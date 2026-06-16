Pevač Nedeljko Bajić Baja je bio u braku sa 19 godina mlađom Ivanom, sa kojom ima dvoje dece, a kada se saznalo da se pevač razveo, i komšije su bile iznenađene.

Nedavno su komšije progovorile o pevaču Nedeljku Bajiću Baji i priznale da nisu znale da se razveo, sve dok to nisu pročitale u medijima.

- Baja je fin komšija. Pristojan je, s njim nikada nismo imali problem. Malo je čudan i tajanstven, ali to je njegova stvar. Iako godinama živi ovde, mi smo iz novina saznali da se pre neku godinu razveo. Nikad nismo videli njegovu ženu, a ni decu. Na ovoj adresi nisu živeli zajedno, to je sigurno. Šta je u pitanju, to zaista niko odavde ne zna. Možda ih je sklonio u Beč ili u Bosnu, tamo isto ima nekretnine. Ovde nisu bili. Baja se bavi sportom, trči ovde po kraju. Trudi se da vodi zdrav život - rekla je pevačeva komšinica, a na njenu priču se nadovezao još jedan stanar ove zgrade:

"Viđam samo momka koji često dolazi"

- Ni ja ga nikad nisam video s familijom. Kad malo bolje razmislim, viđam samo momka koji često dolazi kod Baje već godinama, to je onaj koji s njim ide svuda, mislim da ga on vozi autom gde treba. Viđam ih i uveče i ujutru, jer sam ranoranilac. Ovako ne mogu ništa loše da kažem za njega, ne pravi probleme. Kad prođe, kulturno se javi. Šteta što se povukao sa estrade, ima dobre pesme. Čujem da to klinci vole. Ima on i neki restorančić blizu, tamo s društvom provodi najviše vremena.

Alo/ Informer

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