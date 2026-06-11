Lažni taksisti su koristili manipulisane uređaje za kartično plaćanje, tvrde francuski tužioci.

Vrebali turiste blizu Ajfelove kule i u centru grada

Optuženi su se predstavljali kao legalni taksisti koristeći falsifikovane registarske tablice na vozilima koja nisu imala dozvolu za obavljanje taksi prevoza.

Navodno su vrebali turiste koji su tražili prevoz u blizini Ajfelovog tornja, železničke stanice Monparnas i velikih robnih kuća u centru grada.

Četvorica osumnjičenih terete se da su putnicima naplaćivali višestruko veće iznose tako što su potajno menjali cifre na beskontaktnim POS terminalima. Prevara, poznata pod nazivom „sum up“, podrazumeva skrivanje ekrana ili korišćenje uređaja sa namerno oštećenim displejem kako mušterije ne bi videle stvaran iznos koji plaćaju.

Naplaćivali vožnju 2000 evra

Prema navodima francuskih medija, vozači su mogli da povećaju račun sa 19 evra na čak 1.900 evra, a zatim bi putniku pružili terminal tako da ne može da vidi konačan iznos transakcije.

Mnogi putnici nisu ni shvatili da su prevareni sve dok nekoliko dana kasnije nisu proverili stanje na svojim računima.

Oko 80 turista trenutno pokušava da povrati ukupno oko 680.000 evra za koje tvrde da su im nezakonito naplaćeni.

Jedna od navodnih žrtava, muškarac po imenu David, verovao je da je za vožnju od Trga Trokadero, nedaleko od Sene, platio 38,60 evra. Međutim, nakon što je proverio bankovni izvod, otkrio je da mu je sa računa skinuto čak 2.500 evra.

„Odmah sam blokirao karticu, pokrenuo spor sa bankom i podneo prijavu“, rekao je on za francuski magazin Capital.

Uspešna istraga

Tužioci tvrde da se grupa nije ustručavala ni od nasilja ukoliko bi putnici osporili naplaćeni iznos. Jedan putnik je, prema navodima istrage, čak bio pregažen automobilom nakon rasprave sa vozačem oko računa. Zadobio je povrede zbog kojih dva meseca nije mogao da radi.

Policija je do osumnjičenih došla analizom telefonskih komunikacija i njihovim povezivanjem sa sumnjivim transakcijama.

Četvorica osumnjičenih uhapšena su 3. juna tokom racija sprovedenih u nekoliko mesta u okolini Pariza.

Protiv njih su podignute optužnice za prevaru i pranje novca.

Istraga je pokazala da je celu operaciju navodno organizovao 27-godišnji muškarac po imenu Bubaker, koji je obezbedio osam vozila prerušnih u taksije i opremljenih lažnim registarskim oznakama.

Grupu prevaranata iočekuje suđenje. Oni su, kako se navodi, koordinisali aktivnosti između decembra 2024. i januara 2026. godine putem Snapchat grupe pod nazivom „Elchapo94“. Tokom pretresa Bubakerovog doma policija je pronašla 53.000 evra u gotovini. Kod ostalih osumnjičenih zaplenjene su veće količine novca, luksuzna roba, falsifikovane registarske tablice i oprema za lažne taksi usluge, piše Daily Mail.