Mnogi tokom posta nesvesno ponavljaju rečenicu: „Ja postim“. Kažu je kada ih neko ponudi mrsnom hranom, u razgovoru sa prijateljima ili kada objašnjavaju zašto nešto ne jedu. Međutim, prema rečima arhimandrita Vasilija Kostića, upravo u toj naizgled bezazlenoj rečenici može da se krije zamka koja čoveka udaljava od prave suštine posta.

On objašnjava da su i svetitelji upozoravali vernike da izbegavaju isticanje sebe u vreme posta.

– Nikada nemoj da kažeš: „Ja postim“. Ako to kažeš na taj način, promašio si smisao i izgubio blagoslov posta. Kaže se: „Vreme je posta“, pa se podrazumeva da postiš. Velika je razlika između te dve rečenice. Kada na prvo mesto staviš „ja“, tada se pojavljuje ono protiv čega se zapravo boriš u postu – egoizam – istakao je arhimandrit Vasilije.

Prema njegovim rečima, post nije samo uzdržavanje od određene hrane, već pre svega duhovni podvig i borba sa sopstvenom sujetom.

Govoreći o značaju pokajanja, podsetio je na priču o Adamu i njegovom izgonu iz Raja.

– Greh znači promašaj. Greh znači gubitak zajednice sa Bogom. Svaki greh, bio mali ili veliki, udaljava čoveka od Boga. Adamova priča je priča svakoga od nas. Kada pogrešimo, osećamo se usamljeno, nemoćno i udaljeno od onoga što je dobro. Ali Bog prašta i prima čoveka koji se iskreno kaje – poručio je on.

Arhimandrit naglašava da je zato ispovest jedan od najvažnijih delova posta.

– Post je povratak sebi, povratak Bogu i povratak ljudima. Kroz pokajanje čovek ponovo uspostavlja zajednicu sa Crkvom i sa svojim bližnjima. To je mnogo više od promene jelovnika – objasnio je.

Prema njegovim rečima, suština posta nije da drugi vide naš trud, već da čovek u tišini radi na sebi, smiruje gordost i jača veru. Upravo zato, umesto da ističe sebe, vernik bi trebalo da se trudi da post doživi kao vreme unutrašnje promene i duhovnog rasta.