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Zašto nikada ne treba da kažete "ja postim": Arhimandrit Vasilije otkriva kako se lako gubi blagoslov
Objasnio je zašto je važno izbegavati isticanje sebe i kako post postaje put pokajanja, smirenja i povratka Bogu.
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