Ogromne „strukture“ koje su izgledale kao da lebde iznad mora izazvale su nevericu među putnicima, a fotografije su ubrzo preplavile društvene mreže.

Neobičan prizor kod Seint Ivesa privukao pažnju javnosti

Fotografije su snimljene u blizini grada Seint Ives tokom turističke vožnje koju organizuje kompanija St Ives Boats. Putnici su posmatrali kako se misteriozni oblici na horizontu neprestano menjaju, stvarajući utisak da lebde iznad površine mora.

„Bilo je nestvarno posmatrati te ogromne strukture i čudne atmosferske promene. I mi i naši putnici u pojedinim trenucima bili smo potpuno zapanjeni“, naveli su predstavnici kompanije.

Prema njihovim rečima, najverovatnije je reč o kontejnerskim brodovima koji su se nalazili veoma daleko, ali su zbog specifičnih vremenskih uslova izgledali potpuno drugačije nego inače.

Stručnjaci otkrili uzrok misteriozne pojave

Meteorolozi i stručnjaci za optičke fenomene smatraju da je neobičan prizor izazvala fatamorgana – optička iluzija koja nastaje kada svetlost prolazi kroz slojeve vazduha različitih temperatura.

U takvim uslovima udaljeni objekti mogu izgledati izduženo, deformisano ili čak podignuto iznad horizonta, stvarajući prizore koji podsećaju na scene iz naučnofantastičnih filmova.

Fenomen koji vekovima inspiriše legende

Fatamorgana nije nova pojava. Tokom istorije upravo su ovakve optičke iluzije često bile inspiracija za priče o fantomskim ostrvima, lebdećim gradovima i misterioznim zemljama koje su mornari navodno viđali na otvorenom moru.

Zbog svoje neobične prirode, ovaj fenomen i danas izaziva fascinaciju naučnika, ali i običnih posmatrača.

Društvene mreže pune teorija i šala

Fotografije su izazvale lavinu komentara na internetu. Dok su pojedini korisnici pokušavali da pronađu racionalno objašnjenje, drugi su se našalili na račun prizora.

„Brodovi duhovi u magli iz nekih davnih vremena“, napisao je jedan korisnik.

„To su vanzemaljci“, dodao je drugi, uz veliki broj reakcija i šaljivih komentara.

Iako je naučno objašnjenje prilično jasno, mnogi priznaju da prizor zaista izgleda toliko neobično da na prvi pogled deluje kao nešto što ne pripada ovom svetu.