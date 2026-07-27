Avgust 2026. donosi snažnu astrološku energiju koja će nekim horoskopskim znakovima otvoriti vrata ka boljem periodu.

Zahvaljujući uticaju Jupitera, Merkura i poslednjeg pomračenja Sunca u znaku Riba, tri horoskopska znaka posebno će osetiti napredak, nove prilike i pozitivne promene.

Iako će planetarni uticaji doneti poboljšanja svima, upravo će ova 3 znaka imati najviše razloga za zadovoljstvo tokom narednih 30 dana.

Lav – vreme za velike prilike, ljubav i novi početak

Lavovi će tokom avgusta biti među najvećim astrološkim miljenicima. Jupiter prolazi kroz njihov znak, što se događa samo jednom u 12 godina i donosi period optimizma, širenja vidika, novih prilika i ličnog razvoja.

Život će delovati lakše, a šanse će se pojavljivati češće nego ranije. Ipak, astrolozi upozoravaju da je važno prepoznati prilike i napraviti konkretne korake kako bi se iskoristile na pravi način.

Od 9. do 25. avgusta Merkur ulazi u Lava, što donosi više razgovora, važnih dogovora i novih kontakata. Komunikacija će igrati ključnu ulogu, a mnogi Lavovi mogli bi čuti vesti koje dugo očekuju. Početak meseca donosi i povoljan uticaj Venere u polju novca, što može poboljšati finansijsku situaciju i povećati samopouzdanje.

Pomračenje Sunca u Lavu 12. avgusta donosi snažnu energiju novih početaka, posebno kada su u pitanju ljubav, lični ciljevi i velike životne odluke. Za Lavove koji žele promenu – ovo može biti idealan trenutak za novi početak.Kraj meseca donosi stabilnost, rast i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto.

Vaga – sreća kroz ljude, ljubav i nove mogućnosti

Vage ulaze u period velikog ličnog napretka. Jupiter aktivira njihovo polje prijateljstava, želja i planova za budućnost, pa će mnogi pripadnici ovog znaka dobiti podršku ljudi oko sebe.

Od 6. avgusta Venera ulazi u znak Vage, gde se oseća posebno snažno. Ovo je period kada Vage mogu izgledati bolje, osećati se sigurnije i ostavljati snažniji utisak na druge. Mogući su novi kontakti, zanimljivi razgovori i prilike koje dolaze preko drugih ljudi.

Mars donosi želju za putovanjima, učenjem i širenjem vidika, dok Merkur pojačava potrebu za komunikacijom i povezivanjem sa svetom.

Pomračenje Sunca 12. avgusta stavlja Vage u centar pažnje. Ovo može biti trenutak velikog ličnog preokreta, donošenja važnih odluka i postavljanja novih ciljeva.

Krajem avgusta Jupiter pravi povoljan aspekt sa Saturnom, što donosi osećaj napretka, sigurnosti i da se život kreće u pravom smeru.

Devica – završetak problema i početak boljeg perioda

Device će u avgustu konačno osetiti olakšanje. Nakon perioda zastoja i promena, posebno na poslovnom planu, stvari počinju da se vraćaju u normalu.

Od 9. do 25. avgusta Merkur donosi potrebu za razmišljanjem, analizom i donošenjem važnih odluka. Device će imati priliku da sagledaju situacije iz drugačije perspektive i naprave pametne poteze.

Kada Merkur 25. avgusta uđe u njihov znak, komunikacija postaje mnogo lakša. Razgovori sa prijateljima, kolegama i ljudima iz okruženja mogu doneti korisne informacije i nove prilike. Venera početkom meseca donosi više samopouzdanja, dok njen prelazak u polje novca može otvoriti vrata finansijskom poboljšanju ili novim načinima zarade.

Pomračenje Meseca u Ribama 28. avgusta donosi važne uvide u odnose sa drugima. Device će jasnije videti koje veze ih podržavaju, a koje ih iscrpljuju. Kraj avgusta donosi mogućnost finansijske koristi, podrške partnera ili neočekivane pomoći. Za Device, ovo može biti početak mnogo boljeg životnog poglavlja, piše Your tango.