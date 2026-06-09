Arheolozi su u Kini otkrili nekoliko litara piva, starog 2.300 godina, u jednoj grobnici iz 4. veka pre nove ere, koja se nalazi nekoliko kilometara od Kineskog zida.

Očuvana flaša piva

Arheolozi u Kini iskopali su dobro očuvanu flašu piva koja datira još iz vremena dinastije Ćin. Analiza velike bronzane posude, koja još uvek sadrži skoro osam pinti piva, otkriva upotrebu sofisticiranih tehnika kuvanja i konzerviranja.

Izuzetno dobro očuvana flaša piva otkrivena je na severozapadu Kine na arheološkom iskopavanju koje nudi nove uvide u sofisticiranost drevnih tehnika kuvanja tokom perioda Zaraćenih država. Procenjuje se da su flaša i njen sadržaj od skoro osam pinti tečnosti stari oko 2.300 godina.

Analiza je otkrila upotrebu naprednih praksi fermentacije, recepata sa više žitarica i veoma efikasne metode zatvaranja koja je sačuvala tečnost više od dva milenijuma.

Naučnici koji su analizirali sadržaj bronzane posude zaključili su da je piće skuvano i flaširano pre oko 2.250 do 2.570 godina i da je tehnički rafinisano pivo na bazi žitarica, a ne voćno vino.

Kinezi su znali za razvijenu tehnologiju pravljenja piva

Objavljeno u časopisu Journal of Archaeological Science: Reports, proučavanje sadržaja boce identifikovalo je više od 2.400 organskih jedinjenja u tečnosti, uključujući aminokiseline, peptide, šećere i nusproizvode fermentacije.

Istraživači su takođe otkrili više od 8.500 ćelija kvasca, pružajući retke direktne dokaze o drevnoj tehnologiji fermentacije i sugerišući da su pivari pre 2300 godina razvili efikasnu kulturu startera fermentacije.

Pivo je skuvano koristeći mešavinu prosa, pšenice i ječma, što ističe raznolikost žitarica koje su se koristile u ranim kineskim tradicijama pivarstva. Arheolozi su primetili da se ovo razlikuje od mnogih istorijskih zapisa iz tog perioda, koji su se više fokusirali na proizvodnju alkohola na bazi pirinča i sirka.

Nalazi ukazuju na regionalno eksperimentisanje i širi repertoar pivarstva nego što se ranije shvatalo.

Otkriće potvrđuje duboke istorijske korene tradicije pivarstva od mešanih žitarica i spontane fermentacije u Istočnoj Aziji. Takođe pokazuje da su tehničke inovacije u pivarstvu već bile visoko razvijene u drevnoj Kini vekovima pre uspona evropskih tradicija proizvodnje piva.

Kakav je ukus drevnog piva?

Istraživači su bili posebno impresionirani sistemom očuvanja boce. Posuda, oblikovana sa tradicionalnim vratom „glave belog luka“ koji se obično povezuje sa alkoholnim pićima u drevnoj kineskoj kulturi, bila je zapečaćena iznutra tkaninom, a spolja blatom pomešanim sa organskim jedinjenjima. Ova tehnika dvoslojnog zaptivanja uspešno je sprečila kontaminaciju i isparavanje više od 2.000 godina.

Groblje Šanđiabo sadrži 183 grobnice i veruje se da je služilo i vojnicima i civilima povezanim sa pograničnim naseljima dinastije Ćin. Fermentisana pića su se obično sahranjivala pored mrtvih u drevnoj Kini kao ritualni prinosi namenjeni obezbeđivanju hrane i olakšavanju komunikacije sa duhovnim svetom.

Ranija otkrića su pokazala da su se fermentisana pića proizvodila u Kini još pre 9.000 godina koristeći pirinač, med i voće, dok su dokazi o pravljenju piva na bazi žitarica koji datiraju oko 5.000 godina otkriveni i na drugim arheološkim lokalitetima.

Arheolog Đijađing Vang, koji je vodio ranije studije o ostacima drevnog kineskog piva, ranije je primetio da su takva pića verovatno mutna, blago fermentisana i mnogo slađeg ukusa nego danas, piše asiabrewersnetwork.