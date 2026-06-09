Na Kosovu i Metohiji danas je uhapšeno pet ključnih članova organizovane kriminalne grupe, koja se bavi trgovinom drogom, korišćenjem lažnih ličnih dokumenata, ilegalnim posedovanjem oružja i pranjem novca širom Evrope, saopštio je Evropol.

Evropol navodi da je istraga sprovedena protiv 42 osumnjičene osobe, da je tokom akcije pretreseno 76 objekata i da je zaplenjena imovina koja je stečena kriminalom u vrednosti od 80 miliona evra.

Oni su razotkriveni uz pomoć poruka koje su razmenjivali na šifrovanoj komunikacionoj platformi Skaj, a kako bi koordinisali trgovinu drogom u nekoliko evropskih zemalja.

Dodaje se da su hapšenja izvršena u AP KiM nakon trogodišnje istrage koju je sproveo Evropol u okviru Operativne radne grupe (OTF) LIMIT, usmerene na šifrovanu komunikaciju kriminalaca preko Skaj komunikacije.

Organizovana kriminalna grupa koristila je šifrovanu komunikacionu platformu za koordinaciju aktivnosti trgovine drogom u nekoliko evropskih zemalja, dok je svoj operativni centar održavala u AP KiM odakle su viši članovi usmeravali kriminalne aktivnosti, koordinisali međunarodne pošiljke droge i upravljali pranjem ilegalne dobiti.

"Kombinovanjem obaveštajnih podataka sa operativnim informacijama, koji su prikupljeni u više zemalja, istražitelji su identifikovali ključne članove mreže, mapirali njenu kriminalnu infrastrukturu i pratili finansijske tokove koji su povezani sa aktivnostima trgovine drogom", navodi se u saopštenju Evropola.

U akciji su učestvovali i organi za sprovođenje zakona iz Belgije, Francuske i Holandije, uz podršku Evropola.

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