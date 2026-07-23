Upravo zbog toga jedna tiktokerka nije ni slutila da će je radoznalost dovesti u veoma opasnu situaciju.

Dvadesetdevetogodišnja Bekli Rols boravila je početkom juna na Okinavi u Japanu kada je u plićaku ugledala prelepu spiralnu kućicu neobičnih šara. Uverena da je pronašla zanimljivu školjku za svoju kolekciju, bez razmišljanja ju je podigla i pažljivo pogledala.

Tek kada je primetila da je u pitanju živo biće, pretpostavila je da se radi o bezopasnom morskom pužu. Posle nekoliko trenutaka vratila ga je u more i nastavila dalje, ne sluteći koliko je bila blizu ozbiljne opasnosti.

Po povratku kući odlučila je da na internetu potraži o kojoj vrsti je reč. Tada je usledio šok.

Saznala je da je u ruci držala čunastog puža, jednog od najotrovnijih morskih predatora na svetu.

Ovi puževi pripadaju porodici Conidae i poznati su po tome što plen hvataju pomoću posebnog zuba nalik harpunu kroz koji ubrizgavaju snažan otrov. Njime mogu da paralizuju ribu i druge životinje za veoma kratko vreme.

Stručnjaci upozoravaju da ubod pojedinih vrsta može biti izuzetno opasan i za ljude, a protiv njihovog otrova ne postoji specifičan protivotrov. Upravo zbog toga savetuje se da se čunasti puževi nikada ne uzimaju golim rukama.

Bekli je priznala da ju je tek naknadno obuzeo strah kada je shvatila koliko je rizikovala.

Svoje iskustvo podelila je na TikToku kako bi upozorila druge ljubitelje mora da ne diraju nepoznata morska stvorenja, ma koliko bezazleno izgledala.

Video je za samo nekoliko dana prikupio više od 27 miliona pregleda, a hiljade korisnika priznalo je da ni sami nisu znali koliko opasan može biti ovaj neobični morski puž.

Njena priča još jednom je pokazala da priroda često krije izuzetnu lepotu, ali i ozbiljne opasnosti, zbog čega stručnjaci savetuju da se nepoznite životinje u moru posmatraju isključivo iz bezbedne udaljenosti.