Kada su stigle u Airbnb apartman u San Dijegu, nisu ni slutile da će ih na zidu dočekati fotografija njihove porodice, nastala pre više od deset godina.

Obri Birel i njena sestra Libi prvi put su boravile u tom smeštaju. Dok su razgledale apartman, pažnju im je privuklo veliko platno okačeno na zidu. Kada su mu prišle, usledio je šok.

Na fotografiji su odmah prepoznale članove svoje porodice.

U viralnom TikTok snimku, koji je Obri objavila na profilu @aubsbirrell, vidi se kako pokazuje fotografiju i iznenađeno govori:

„To je moj tata.“

Zatim na istoj fotografiji pokazuje sebe, sestru Libi i njihovog brata Brejdija, potvrđujući da je reč o uspomeni sa porodičnog letovanja na plaži snimljenoj pre deset godina.

„Ovo ne možemo da izmislimo... Ovo je najluđa stvar ikada“, napisala je uz video koji je ubrzo prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Najviše ih je zbunjivalo to što nikada ranije nisu boravile u tom apartmanu niti su znale kako je njihova privatna fotografija završila na zidu smeštaja u kojem su odsele.

Do danas nisu uspele da saznaju odgovor na to pitanje.

Njihova priča pokrenula je lavinu komentara korisnika TikToka, koji su počeli da dele sopstvena neverovatna iskustva.

Jedna žena ispričala je kako je, posle četiri decenije, sasvim slučajno srela najbolju prijateljicu iz internata na Himalajima. Obe su istog dana, potpuno nezavisno jedna od druge, odlučile da posete školu u kojoj su nekada zajedno učile i prepoznale se ispred iste stare fotografije.

Još jedan korisnik napisao je da je, inspirisan upravo ovim videom, pažljivije pogledao veliko platno u kući na plaži koju je iznajmio. Na svoje iznenađenje, na njemu je ugledao fotografiju svoje ćerke i njenih prijatelja iz srednje škole, a jedna od devojaka sa slike u tom trenutku bila je sa njim na letovanju.

Iako za ove neobične slučajnosti nije pronađeno objašnjenje, priče su izazvale veliko interesovanje na društvenim mrežama. Mnogi su priznali da su ih ovakva neverovatna poklapanja ostavila bez teksta i navela da se zapitaju koliko je svet zapravo mali.