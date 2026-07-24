Procena je pokazala da ima mentalnu zrelost osobe od gotovo 23 godine, a izračunati koeficijent inteligencije od čak 228 bio je toliko visok da je praktično premašio tadašnje mogućnosti testiranja.

Reč je o Merilin vos Savant, Amerikanki koja je decenijama važila za osobu sa najvišim zabeleženim IQ-om na svetu i zahvaljujući tome dospela u Ginisovu knjigu rekorda.

Još kao dete postizala je izuzetne rezultate na testovima inteligencije, ali su njeni roditelji odlučili da je zaštite od medijske pažnje. Umesto da promovišu njenu genijalnost, želeli su da ima što normalnije detinjstvo i odrasta daleko od pritiska javnosti.

Kasnije je njen život krenuo sasvim drugačijim putem od onoga što su mnogi očekivali. Udala se veoma mlada, postala majka, studirala filozofiju, ali je fakultet napustila jer joj nije predstavljao izazov. Posvetila se pisanju i investiranju, sve dok sredinom osamdesetih godina nije preko noći postala svetski poznata.

Ogromnu pažnju privukla je i kolumnom u kojoj je odgovarala na logička i matematička pitanja čitalaca. Posebno se izdvojio čuveni problem Montija Hola, čije je rešenje izazvalo burne reakcije naučnika i profesora. Iako su mnogi tvrdili da greši, vreme je pokazalo da je upravo ona bila u pravu.

Danas se njena priča ne pamti samo zbog impresivnog rezultata na testu inteligencije. Merilin vos Savant godinama ističe da visok IQ sam po sebi ne garantuje uspeh niti određuje nečiji životni put. Smatra da su logičko razmišljanje, radoznalost i sposobnost donošenja dobrih odluka mnogo važniji od samog broja na testu.

Njena životna priča ostaje jedan od najpoznatijih primera da genijalnost može otvoriti mnoga vrata, ali da karakter, upornost i način na koji koristimo svoje sposobnosti na kraju prave najveću razliku.