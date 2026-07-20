Becki Tarner (29) je, zahvaljujući jednom TikTok trendu, odlučila da na Gugl mapama potraži svoju rodnu kuću u Konektikatu.

Dok je pregledala stare snimke ulice, naišla je na fotografiju iz 2014. godine koja ju je potpuno iznenadila. Na njoj je bio njen zlatni retriver Soni, koji je uginuo 2018. godine.

Pogled na psa kako bezbrižno trči dvorištem vratio joj je brojne uspomene.

„Postoji nešto posebno u toj fotografiji za koju nisam ni znala da postoji. Na trenutak sam imala osećaj kao da je ponovo živ“, rekla je Tarner.. „To je bilo novo iskustvo koje sam ponovo doživela sa njim i zato mi toliko znači. Čak i nakon njegove smrti i dalje pronalazim načine na koje imam osećaj da mi pokazuje da je još uvek tu.“

Tarner je prvobitno na Gugl mapama tražila sasvim drugu uspomenu – fotografiju svoje mlađe sestre kako vozi bicikl. Međutim, pregledajući starije snimke ulice, pronašla je mnogo više od toga.

„Videla sam sestru kako sedi na tremu sa našom mačkom, koja je u međuvremenu takođe uginula. Zapitala sam se da li je Soni tada bio napolju sa njima“, ispričala je.

„U početku ga nisam videla, ali sam zatim kliknula malo dalje niz ulicu i ostala u šoku kada sam ugledala predivnu fotografiju na kojoj trči kroz dvorište.“

Prizor ju je odmah rasplakao. Kaže da ju je već preplavila nostalgija dok je gledala mlađu sestru na biciklu, njihovu mačku Sparkija i magnoliju na koju su se kao deca penjale. Ipak, upravo je fotografija Sonija za nju imala najveću vrednost.

„Zaista me dirnulo to što je taj trenutak zabeležen tako savršeno“, rekla je Beki, prenosi People.

“