Avgust bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao da donese značajne finansijske promene za pojedine horoskopske znakove. Poslovne prilike, neočekivani prilivi novca i važne odluke koje mogu uticati na karijeru obeležiće naredni period za četiri znaka Zodijaka.

Dok će jedni konačno naplatiti svoj dosadašnji trud, drugi bi mogli da dobiju iznenadnu priliku za dodatnu zaradu ili napredovanje.

Ovan

Ovnovima bi se tokom avgusta mogao isplatiti trud koji su ulagali prethodnih meseci.

Prema astrologiji, moguće su:

unapređenje na poslu,

bolja poslovna ponuda,

projekat koji donosi veću zaradu,

prilika za napredovanje u karijeri.

Astrolozi savetuju Ovnove da ne oklevaju kada se pojavi važna poslovna odluka, jer bi upravo ona mogla otvoriti vrata dugoročnijoj finansijskoj stabilnosti.

Devica

Device bi tokom avgusta mogle prijatno da iznenade finansijske vesti.

Mogući su:

naplata starog duga,

isplata za ranije obavljen posao,

nova poslovna ponuda sa boljim uslovima,

prilika za dodatnu zaradu.

Pre donošenja odluka o ulaganjima ili novim poslovnim poduhvatima, astrolozi savetuju da pažljivo analiziraju sve detalje.

Vaga

Za Vage bi avgust mogao označiti kraj perioda finansijske neizvesnosti.

Prema astrološkim prognozama, moguće su:

povišica,

bonus,

dodatni posao,

uspešno zaključen poslovni dogovor.

Veći prihodi mogli bi im omogućiti da lakše planiraju budućnost, ali savet je da deo novca sačuvaju umesto da ga potroše impulsivno.

Ribe

Ribe bi tokom avgusta mogle konačno da unovče svoje znanje, kreativnost i poslovne kontakte.

Astrolozi navode da su mogući:

pokretanje projekta koji je dugo bio na čekanju,

nova poslovna saradnja,

ponuda koja može promeniti tok njihove karijere,

dodatni izvor prihoda.

Za mnoge Ribe upravo bi avgust mogao predstavljati početak uspešnijeg poslovnog perioda.