Kada je napolju toplo svi znamo koliko je važno nanositi kremu sa SPF 50 i nositi šešir radi bezbednosti. Važno je i da ostanete u hladu između 11 i 15 časova, da nosite laganu odeću i da izbegavate vežbe koje će vas naterati da se još više znojite.

Uvek nosite vodu

Kada putujete automobilom, verovatno će vam biti izuzetno toplo. Da biste se izborili sa ovim, trebalo bi da se pobrinete da na svakom putovanju nosite vodu i bezalkoholna pića sa sobom, jer je održavanje hidratacije veoma važno.

„Uvek držite rezervnu flašu vode i jedno ili dva bezalkoholna pića u automobilu. Dehidratacija može uticati na vašu koncentraciju i nivo svesti, predstavljajući opasnost za vozače u vrućim vremenskim uslovima.“, ističu stručnjaci.

Dehidratacija znači da vaše telo gubi više tečnosti nego što unosite. Simptomi dehidracije kod odraslih i dece uključuju: osećaj žeđi, glavobolju i osećaj vrtoglavice, reže mokrenje, tamni urin, osećaj nesvestice ili vrtoglavice, osećaj umora, suva usta, usne i jezik

Pored hidratacije, važno je pokušati da automobil održite što hladnijim. Ako možete, parkirajte se u hladu kako sunce ne bi direktno zagrevalo vozilo satima. Čak i kratko parkiranje na suncu može prouzrokovati da volan, sedišta i sigurnosni pojas postanu neprijatno vrući. Dobar trik je da sedište pokrije laganim ćebetom, peškirom ili zaštitnom navlakom. Kada se vratite u automobil, jednostavno skinete navlaku, a sedište će biti mnogo udobnije za sedenje. Ovo je posebno korisno kod kožnih i tamnih sedišta, koja se veoma brzo zagrevaju na suncu.

Rashladite automobil

Klima uređaj takođe treba koristiti mudro. Pre dugih putovanja dobro je proveriti da li ispravno radi, a korisno je i proučiti uputstva za vozilo kako biste ga što efikasnije koristili. Ako je automobil veoma vruć, pre uključivanja klima uređaja, nakratko otvorite vrata ili prozore kako biste ispustili najtopliji vazduh.

Mala prenosiva torba za hlađenje takođe može biti korisna za letnja putovanja. U nju možete staviti vodu, sokove, voće ili lagane grickalice, posebno ako putujete sa decom. Na ovaj način će pića ostati hladnija, a osveženje ćete imati pri ruci kada vam je najpotrebnije. Važno je zapamtiti da vrućina utiče ne samo na udobnost, već i na bezbednost. Umor, žeđ i pregrejan automobil mogu usporiti reakcije i povećati nervozu u saobraćaju. Stoga se za letnju vožnju pripremite jednako ozbiljno kao i za zimske uslove: voda, hlad, ventilacija i planirane pauze mogu biti vaši najbolji saveznici na putu, piše Mirror.