Ako vam se tokom peglanja na beloj košulji ili majici iznenada pojave tamni tragovi, problem možda nije u tkanini, već u samoj pegli. Vremenom se na grejnoj ploči nakupljaju ostaci zagorelih vlakana, skroba i drugih nečistoća, koji mogu otežati peglanje i ostaviti fleke na garderobi.

Redovno čišćenje pegle ne samo da poboljšava njene performanse, već i produžava vek trajanja uređaja.

Zašto se stvaraju naslage na pegli?

Do zaprljanja grejne ploče najčešće dolazi zbog:

ostataka tkanine koji se zalepe za površinu,

skroba i sredstava za peglanje,

previsoke temperature peglanja,

kamenca iz vode kod pegli na paru.

Ako se naslage ne uklanjaju redovno, mogu početi da ostavljaju tragove na odeći.

Trik sa tabletom koji mnogi koriste

Jedan od kućnih trikova za uklanjanje zagorelih naslaga podrazumeva upotrebu tablete paracetamola ili aspirina.

Biće vam potrebno:

1 tableta paracetamola ili aspirina,

pinceta,

čista pamučna krpa.

Kako očistiti peglu?

Uključite peglu i podesite je na visoku temperaturu. Isključite funkciju pare. Pomoću pincete držite tabletu kako biste izbegli opekotine. Nežno prelazite tabletom preko zagorelih delova grejne ploče. Kada naslage omekšaju, obrišite ih čistom pamučnom krpom.

Po potrebi ponovite postupak dok površina ne postane čista.

Važno: Ova metoda nije preporučena od svih proizvođača pegli i može biti neprikladna za pojedine vrste premaza. Pre primene proverite uputstvo za vaš model uređaja i budite oprezni zbog mogućih isparenja. Prostoriju obavezno dobro provetrite.

Kako sprečiti stvaranje novih naslaga?

Da bi pegla duže ostala čista, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

nakon peglanja obrišite ohlađenu grejnu ploču mekom vlažnom krpom,

redovno praznite rezervoar za vodu,

koristite destilovanu vodu ako to preporučuje proizvođač,

peglajte na temperaturi koja odgovara vrsti tkanine,

povremeno očistite otvore za paru prema uputstvu proizvođača.

Pravilnim održavanjem pegla će lakše kliziti po tkanini, efikasnije uklanjati nabore i smanjiti rizik od fleka na omiljenoj garderobi.