Ako se nađete u restoranu u Italiji i zatražite besplatnu vodu sa česme, vrlo je verovatno da je nećete dobiti. Iako to mnogima deluje neobično, praksa je u toj zemlji potpuno uobičajena, a dodatno je potvrđena i sudskom odlukom.

Italijanske restorane podržao je Vrhovni sud, koji je presudio da ugostiteljski objekti imaju pravo da gostima naplaćuju vodu, bez obaveze da nude besplatnu vodu sa česme.

Spor koji je završio na Vrhovnom sudu

Povod za presudu bio je slučaj gošće hotela sa pet zvezdica Sassongher u Dolomitima, koja je bila iznenađena kada joj je osoblje restorana odbilo da posluži besplatnu vodu iz česme i umesto toga ponudilo flaširanu vodu po ceni od oko sedam evra.

Nezadovoljna ovakvom praksom, ona je pokrenula sudski postupak, tvrdeći da voda predstavlja osnovno ljudsko pravo i da bi trebalo da bude dostupna besplatno, kao i druge osnovne usluge u hotelu.

Međutim, sud je odbacio njen zahtev i potvrdio stav da ne postoji zakonska obaveza restorana i hotela da služe besplatnu vodu iz česme. Njena žalba na presudu takođe je odbijena na višem sudu, čime je slučaj pravno zatvoren.

Zašto je flaširana voda standard u Italiji?

U Italiji je uobičajeno da se u restoranima odmah pri dolasku gostima nudi izbor između obične, blago gazirane i gazirane vode — ali gotovo uvek u flaširanoj verziji.

Ugostitelji i deo kuvara objašnjavaju ovu praksu tvrdnjom da voda iz česme može imati različit ukus u zavisnosti od regiona, što bi moglo uticati na gastronomski doživljaj.

Zbog toga se čak i mnogi lokalni stanovnici češće odlučuju za flaširanu vodu i kod kuće i u restoranima.

Kako je u ostatku Evrope?

Za razliku od Italije, u nekim evropskim zemljama pravila su znatno drugačija. U Francuskoj i Španiji restorani su često zakonski obavezni da uz obrok posluže besplatnu vodu iz česme u bokalu.

U Italiji, međutim, situacija ostaje specifična. Ipak, u Rimu postoji nekoliko načina da se dođe do besplatne vode — najčešće u kafićima uz naručenu kafu ili na javnim fontanama sa pijaćom vodom koje su rasprostranjene širom grada.

Ova razlika pokazuje koliko se pravila ugostiteljstva u Evropi mogu razlikovati čak i kada je reč o osnovnoj stvari poput vode.