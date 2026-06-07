Zamenik ministra u takozvanoj vladi Kosova, Nenad Vukmirović, izazvao je incident na biralištu tokom današnjeg glasanja na Kosovu i Metohiji, nasrnuvši na jednu članicu biračkog odbora.

Incident se dogodio na biračkom mestu 3804/10 u Osnovnoj školi "Sveti Sava".

Prema rečima prisutnih, do incidenta je došlo kada je Vukmirović otišao iza paravana i počeo da viče na članove biračkih odbora uz tvrdnju da je iza paravana lista kandidata okrenuta namerno na stranicu sa kandidatima Srpske liste.

Nakon incidenta na ovo biračko mesto došla je i policija, a članica biračkog odbora tvrdi da ju je Vukmirović gurao, spoticao je, ali i vikao na nju. Takođe, kako je posvedočila, on je bez dozvole telefonom slikao i snimao biračko mesto.

Inače, Vukmirović je bio zamenik Nenadu Rašiću.

Podsetimo, danas se na KiM održavaju sudbonosni izbori, se o toku glasanja pratite na našem blogu UŽIVO.