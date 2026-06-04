Mnogi vozači ne žele ili ne mogu da izdvoje 20 ili 25 hiljada evra za potpuno novi automobil. Ipak, tržište polovnih vozila krije prave bisere, i to za manje od 10.000 evra. Ključ je strpljenje, pažljivo istraživanje i izbegavanje najčešćih zamki koje koštaju i više nego što automobil vredi.

Najveća greška pri kupovini polovnog vozila je fokus samo na početnu cenu. Važno je sagledati dugoročnu održivost – stanje motora, dostupnost rezervnih delova i iskustvo servisiranja određenog modela često presuđuju hoće li automobil biti isplativa investicija ili stalni izvor troškova.

Automobili sa komplikovanom elektronikom, eksperimentalnim rešenjima ili automatskim menjačima bez proverene servisne istorije obično donose više problema nego zadovoljstva. Zato ih je najbolje izbegavati, posebno u cenovnom rangu do 10.000 evra.

Pouzdani motori i jednostavnija mehanika često su pametniji izbor. Bilo da je reč o atmosferskim motorima ili proverenim turbo jedinicama, važno je da su jednostavni za održavanje i da imaju istoriju pouzdanosti.

VW Golf VII je jedan od najboljih polovnih automobila u ovom cenovnom rangu. Modeli sa 1.4 TSI benzinskim motorom nakon modernizacije više nemaju osnovne probleme starijih verzija, dok dizel 2.0 TDI nudi dobar balans performansi i potrošnje. Ključno je proveriti istoriju DSG menjača i redovno održavanje vozila.

Mazda 6 druge generacije kombinuje udobnost, vožnju i pouzdanost. Benzinski motori 2.0 i 2.5 MZR izdržljivi su i idealni za veće kilometraže, dok dizeli 2.0 i 2.2 MZR CD nude nižu potrošnju, ali zahtevaju redovno servisiranje. Karoserija kod starijih primeraka može biti sklona koroziji, što je važno proveriti.

BMW serije 3 F30 već spada u cenovni rang do 10.000 evra kod primeraka sa većom kilometražom. Modeli sa dizel 318d ili 320d i manuelnim menjačem nude odličan balans između dinamike i ekonomičnosti. Prilikom kupovine važno je proveriti stanje razvoda, ogibljenja i servisnu istoriju.

Honda Accord se ističe kao jedan od najpouzdanijih polovnih automobila srednje klase. Benzinski 2.0 i-VTEC i 2.4 motori nude dug vek trajanja uz redovno održavanje, dok dizel 2.2 i-DTEC pruža dobru snagu, ali može biti skuplji za servis. Precizno upravljanje, kvalitetan enterijer i čvrsta karoserija čine ga dugoročnim izborom.

Volvo S60 druge generacije pruža premijum karakteristike po ceni običnog polovnog automobila. Dizel motori D3 i D4 predstavljaju optimalan izbor, dok benzinski T5 nudi bolju dinamiku uz veće troškove održavanja. Prilikom kupovine važno je proveriti stanje menjača, ogibljenja i kompletnu servisnu istoriju, posebno kod uvoznih vozila.

Ukratko, kada tražite polovni automobil do 10.000 evra, fokusirajte se na pouzdane motore, jednostavnu elektroniku i proverenu servisnu istoriju. Strpljenje i pažljivo biranje mogu vas spasiti od skupih i čestih kvarova, i omogućiti dugotrajan užitak u vožnji, piše Jutarnji.hr.